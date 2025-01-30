ABD’de Facia Gibi Kaza: Yolcu Uçağı ve Helikopter Havada Çarpışıp Nehre Düştü
ABD’de Facia Gibi Kaza: Yolcu Uçağı ve Helikopter Havada Çarpışıp Nehre Düştü
ABD’deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağı, askeri bir helikopterle çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü. Bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yolcu uçağında 60 yolcu 4 mürettebat olduğu belirtildi.
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İŞTE ABD'DE YAŞANAN FACİA GİBİ KAZANIN GÖRÜNTÜSÜ
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ABD’nin başkenti Washington DC yakınlarındaki Reagan Washington Ulusal Havalimanı facia gibi bir kazaya sahne oldu.
ABD Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, içerisinde 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunan PSA Havayolları'na ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı, saat 21.00 dolaylarında iniş için alçaldığı sırada Sikorsky H-60 tipi bir askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri’ne düştü.
Washington DC İtfaiye ve Acil Sağlık Hizmetleri Departmanı bölgeye çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiğini açıklarken, havalimanı yönetimi ise tüm kalkış ve inişlerin askıya alındığını duyurdu.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada kazayı doğrulayarak, “Lütfen bu akşam Reagan Havalimanı semalarında meydana gelen kazaya karışan herkes için dua edin. Durumu takip ediyoruz, ancak şimdilik en iyisini umalım” ifadelerini kullandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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