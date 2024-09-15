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Bazı Dini Cemaatler Örgütlüyor, Tehlike Büyüyor: Topuk Kanı Karşıtı Ailenin Bebeği İçin Bakanlık Devrede!

Bazı Dini Cemaatler Örgütlüyor, Tehlike Büyüyor: Topuk Kanı Karşıtı Ailenin Bebeği İçin Bakanlık Devrede!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.09.2024 - 18:48

Çocuklarını aşılatmayan ebeveynler şimdi de yenidoğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddediyorlar. Bazı dini cemaatlerin sosyal medyadaki propagandaları karşıtlıkta en önemli etkenlerden biri. Balıkesir’de Atay-Tansel Özdemir ailesinin bebekleri Muhammed Atay Özdemir’den topuk kanı alınmasına karşı çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan mahkemede aileye tedbir kararı konuldu.

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Yenidoğan bebeklere yapılan topuk kanı taraması, ağır sonuçları olabilen doğumsal hastalıkları daha belirti vermeden tanıma, tedavi ve yönetme şansı veriyor. Ancak arkasında bazı dini cemaatlerin olduğu grupların sosyal medyadaki propagandaları özellikle komplo teorilerine inanma eğilimi olan insanların üzerinde etkili oluyor.

Yenidoğan bebeklere yapılan topuk kanı taraması, ağır sonuçları olabilen doğumsal hastalıkları daha belirti vermeden tanıma, tedavi ve yönetme şansı veriyor. Ancak arkasında bazı dini cemaatlerin olduğu grupların sosyal medyadaki propagandaları özellikle komplo teorilerine inanma eğilimi olan insanların üzerinde etkili oluyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, birkaç yıldır aşı yaptırmayan ve topuk kanı aldırmayan ailelerin sayılarının giderek arttığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, birkaç yıldır aşı yaptırmayan ve topuk kanı aldırmayan ailelerin sayılarının giderek arttığını söyledi.

Kırımlı ayrıca şu ifadeleri kullanıyor: 

'Yazık ki söz hakkı olmayan bir insanı, çocuklarını cehaletle karanlığa terk ediyorlar. Topuk kanı almak girişimsel ya da zor bir şey değil. Bir-iki damla kan tahliller için yetiyor.'

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Balıkesir’de Atay-Tansel Özdemir ailesinin bebekleri Muhammed Atay Özdemir’den topuk kanı aldırmak istememesi davaya dönüştü.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Balıkesir’de Atay-Tansel Özdemir ailesinin bebekleri Muhammed Atay Özdemir’den topuk kanı aldırmak istememesi davaya dönüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan mahkemede aileye tedbir kararı konuldu. Baba Atay Özdemir ise topuk kanı aldırmama nedenlerine ilişkin şu açıklamaları yaptı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan mahkemede aileye tedbir kararı konuldu. Baba Atay Özdemir ise topuk kanı aldırmama nedenlerine ilişkin şu açıklamaları yaptı:

'Biz çocuğumuzdan hangi gerekçe ile topuk kanı alınacağını sorduğumuzda hiçbir cevap alamıyoruz, sadece baskı uygulanıyor.

 Mahkeme tarafından tedbir kararı konuldu. İlk duruşmaya çıktığımızda avukatımız da yanımızdaydı. 

Hakim bizlere sadece aşılarla alakalı sorular soruyor. Avukatımız konuşmaya kalktığında sözleri kesildi. 

Yaşanan olaylar neticesinde avukatımız ile beraber durumu istinaf mahkemesine taşıdık. Hiçbir şekilde çocuğumuza dokunulmasını istemiyoruz'

Ailenin avukatı ise topuk kanı konusunda farklı görüş beyan eden doktorların da bulunduğunu ve işin içinde ilaç sektörlerinin rantı olduğunu iddia etti.

Ailenin avukatı ise topuk kanı konusunda farklı görüş beyan eden doktorların da bulunduğunu ve işin içinde ilaç sektörlerinin rantı olduğunu iddia etti.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara

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ece talyanoğlu

tamam çocuğuna dokunulmasını istemiyorsalar başka bi durum olduğunda da sağlık hizmetlerinden faydalanamasınlar o zaman...zaten bu işlem çocuğun gelecekte ha... Devamını Gör

Atilla Doğan

İşin tarikat kısmını es geçerek şunu söylemek akıllıca olur. Konuya balıklama atlayıp fikir beyan etmekten geri durulması daha mantıklı olacak. Konu tartışma... Devamını Gör

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