Bazı Dini Cemaatler Örgütlüyor, Tehlike Büyüyor: Topuk Kanı Karşıtı Ailenin Bebeği İçin Bakanlık Devrede!
Bazı Dini Cemaatler Örgütlüyor, Tehlike Büyüyor: Topuk Kanı Karşıtı Ailenin Bebeği İçin Bakanlık Devrede!
Çocuklarını aşılatmayan ebeveynler şimdi de yenidoğan bebeklerinden topuk kanı alınmasını reddediyorlar. Bazı dini cemaatlerin sosyal medyadaki propagandaları karşıtlıkta en önemli etkenlerden biri. Balıkesir’de Atay-Tansel Özdemir ailesinin bebekleri Muhammed Atay Özdemir’den topuk kanı alınmasına karşı çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan mahkemede aileye tedbir kararı konuldu.
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Yenidoğan bebeklere yapılan topuk kanı taraması, ağır sonuçları olabilen doğumsal hastalıkları daha belirti vermeden tanıma, tedavi ve yönetme şansı veriyor. Ancak arkasında bazı dini cemaatlerin olduğu grupların sosyal medyadaki propagandaları özellikle komplo teorilerine inanma eğilimi olan insanların üzerinde etkili oluyor.
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, birkaç yıldır aşı yaptırmayan ve topuk kanı aldırmayan ailelerin sayılarının giderek arttığını söyledi.
Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Balıkesir’de Atay-Tansel Özdemir ailesinin bebekleri Muhammed Atay Özdemir’den topuk kanı aldırmak istememesi davaya dönüştü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açılan mahkemede aileye tedbir kararı konuldu. Baba Atay Özdemir ise topuk kanı aldırmama nedenlerine ilişkin şu açıklamaları yaptı:
Ailenin avukatı ise topuk kanı konusunda farklı görüş beyan eden doktorların da bulunduğunu ve işin içinde ilaç sektörlerinin rantı olduğunu iddia etti.
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tamam çocuğuna dokunulmasını istemiyorsalar başka bi durum olduğunda da sağlık hizmetlerinden faydalanamasınlar o zaman...zaten bu işlem çocuğun gelecekte ha... Devamını Gör
İşin tarikat kısmını es geçerek şunu söylemek akıllıca olur. Konuya balıklama atlayıp fikir beyan etmekten geri durulması daha mantıklı olacak. Konu tartışma... Devamını Gör
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