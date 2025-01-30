Cardi B'nin Evinden Pijamalı Millie Bobby Brown'a 30 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
Cardi B'nin Evinden Pijamalı Millie Bobby Brown'a 30 Ocak'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kylie Jenner
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Rosie Huntigton
Joe Jonas
Michele Morrone
Irina Shayk
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Hailey Bieber
Sofia Richie
Cardi B
Millie Bobby Brown
Kendall Jenner
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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