Sen Kaç Yaşında Hissediyorsun?
Sen Kaç Yaşında Hissediyorsun?
Bazen kendimizi olduğumuzdan daha yaşlı hissettiğimiz olur. Çok yorgun çok yaşlı... Peki sen kendini kaç yaşında hissediyorsun? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Uyku düzenin nasıl?
4. Yalnız kaldığında iyi hissediyor musun?
5. Sen kiminle daha iyi anlaşıyorsun?
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6. İlişkin var mı?
7. Boş günlerini nasıl değerlendiriyorsun?
8. Kendini çok yorgun hissettiğin oluyor mu?
9. Fırsatın olsa bunlardan hangisini yaparsın?
10. Hayat enerjine bir puan vermen gerekirse?
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Sen kendini 28 yaşında hissediyorsun!
Sen kendini 45 yaşında hissediyorsun!
Sen kendini 63 yaşında hissediyorsun!
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