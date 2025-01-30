Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış'a Yılın Diplomatı Ödülü Verildi!
Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış'a Yılın Diplomatı Ödülü Verildi!
İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Uluslararası İpekyolu Dergisi tarafından düzenlenen 21'inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış'a 'yılın diplomatı' ödülü verildi. Törene Azerbaycan, Kazakistan, Romanya, Özbekistan ve Almanya'dan akademi temsilcileri ve iş dünyasının tanınmış simaları katıldı.
İşte, detaylar...
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İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Uluslararası İpekyolu Dergisi tarafından düzenlenen törene pek çok ülkeden iş dünyası ve akademi temsilcileri katıldı.
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Egemen Bağış, Çekya Büyükelçiliği yaptığı dönemde diplomatik temaslarla açılmasını sağladığı ‘Türk İş birliği Parkı’ ile 'Yılın Diplomatı' ödülüne kayık görüldü.
Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can’ın elinden aldı!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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