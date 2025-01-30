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Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış'a Yılın Diplomatı Ödülü Verildi!

Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış'a Yılın Diplomatı Ödülü Verildi!

Egemen Bağış
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.01.2025 - 19:08

İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Uluslararası İpekyolu Dergisi tarafından düzenlenen 21'inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'nde eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış'a 'yılın diplomatı' ödülü verildi. Törene Azerbaycan, Kazakistan, Romanya, Özbekistan ve Almanya'dan akademi temsilcileri ve iş dünyasının tanınmış simaları katıldı. 

İşte, detaylar...

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İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Uluslararası İpekyolu Dergisi tarafından düzenlenen törene pek çok ülkeden iş dünyası ve akademi temsilcileri katıldı.

İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Uluslararası İpekyolu Dergisi tarafından düzenlenen törene pek çok ülkeden iş dünyası ve akademi temsilcileri katıldı.

21'inci Uluslararası İpekyolu Yılın Altın Adamları Ödül Töreni'ne Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Avrupa Birliği eski Bakanı ve eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış katılım sağlarken; Azerbaycan, Kazakistan, Romanya, Özbekistan ve Almanya'dan da temsilciler yer aldı.

Egemen Bağış, Çekya Büyükelçiliği yaptığı dönemde diplomatik temaslarla açılmasını sağladığı ‘Türk İş birliği Parkı’ ile 'Yılın Diplomatı' ödülüne kayık görüldü.

Egemen Bağış, Çekya Büyükelçiliği yaptığı dönemde diplomatik temaslarla açılmasını sağladığı ‘Türk İş birliği Parkı’ ile 'Yılın Diplomatı' ödülüne kayık görüldü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında açılması planlanan 'Çek Türk İş Birliği Parkı', yerel belediye tarafından 1915 olayları gerekçe gösterilerek reddedilmişti. Bağış'ın büyükelçilik döneminde park açıldı.

Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can’ın elinden aldı!

Eski Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, ödülünü İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can’ın elinden aldı!

Bağış yaptığı konuşmada, 15 yıllık milletvekilliği, 5 yıllık bakanlık sürecinden ve son 5 yılda da Prag'da büyükelçi olarak görev yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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