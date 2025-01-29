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MTV Ödemelerinin İlk Taksidinde Son Tarih Ne Zaman? Zamanında Ödenmeyen MTV Taksiti Cezası Ne Kadar?

MTV Ödemelerinin İlk Taksidinde Son Tarih Ne Zaman? Zamanında Ödenmeyen MTV Taksiti Cezası Ne Kadar?

otomobil MTV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.01.2025 - 13:35

Yeni yıl ile birlikte gündeme gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesinde sona gelindi! Yılda iki kez olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında yapılan MTV ödemesinin ilk taksidini belirlenen tarihte yatırmayanlar ceza ödeyecek. Peki, MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? MTV ilk taksidini zamanında ödemeyenler ne kadar ceza ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır? 

İşte, MTV birinci taksit ödemeleri hakkında bilmeniz gerekenler...

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MTV İlk Taksit Ödemelerinde Son Tarih Ne Zaman? Ne Zaman Bitiyor?

MTV İlk Taksit Ödemelerinde Son Tarih Ne Zaman? Ne Zaman Bitiyor?

2025 yılının ilk gününden itibaren başlayan MTV birinci taksit ödeme süreci, 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

MTV İlk Taksit Ödemesi Nasıl Yapılır?

MTV İlk Taksit Ödemesi Nasıl Yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi veya GİB Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebilir. 

Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek olan MTV Ödeme işlemleri; şifre girişi yapmadan, plaka ve T.C. Kimlik Numarası ile birlikte “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden biri girilerek yapılabilir.  

Ödemelerinizi;

  • 'Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00:10-23:50 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,

  • Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,

  • Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,

  • PTT şubelerine yapabilirsiniz.'

MTV Gecikme Faizi Ne Kadar?

MTV Gecikme Faizi Ne Kadar?

MTV ödemesini zamanında ödemeyenlerin gecikme faizi de ödemesi gerekecek. Ayrıca araçların satış ve devir işlemleri için de MTV ödemesinin gerçekleşmiş olması gerekiyor, aksi halde e-haciz gibi yaptırımlarda söz konusu olabilir. 

Gecikme faizi ise yüzde 1.6'dır.

MTV Ödemesi Yapılmazsa Ne Olur?

MTV Ödemesi Yapılmazsa Ne Olur?

MTV ödemesi tamamlanmayan taşıtlara gecikme faizi ve e-hacizin dışında, araç muayenesi de yapılmaz. Bu kapsamda aracın trafikten çekilmesi, hurdaya çıkması ve yurt dışına çıkarmaya karşı tescil kapatma işleri de gerçekleştirilebilir.

Peki, 2025 Yılında Hangi Araç Sahipleri Ne Kadar MTV Ödeyecek?

Peki, 2025 Yılında Hangi Araç Sahipleri Ne Kadar MTV Ödeyecek?

2025 yılı için belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları ise aşağıdaki gibidir: 

1-3 yaş araçlarda:

  • 0-1300 cc aralığı: 4.834 TL

  • 1301-1600 cc aralığı: 8.421 TL

  • 1601-1800 cc aralığı: 14.885 TL

  • 1801-2000 cc aralığı: 23.454 TL

4-6 yaş araçlarda:

  • 0-1300 cc aralığı: 3.372 TL

  • 1301-1600 cc aralığı: 6.314 TL

  • 1601-1800 cc aralığı: 11.626 TL

  • 1801-2000 cc aralığı: 18.057 TL

7-11 yaş araçlarda:

  • 0-1300 cc aralığı: 1.882 TL

  • 1301-1600 cc aralığı: 3.661 TL

  • 1601-1800 cc aralığı: 6.848 TL

  • 1801-2000 cc aralığı: 10.613 TL

0-1300 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

  • Matrahı 259.900’ü aşmayanlar: 4.834 TL

  • Matrahı 259.900 - 455.300 TL arasında olanlar: 5.313 TL

  • Matrahı 455.300’ü aşanlar: 5.803 TL

1301-1600 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

  • Matrahı 259.900’ü aşmayanlar: 8.421 TL

  • Matrahı 259.900 - 455.300 TL arasında olanlar: 9.267 TL

  • Matrahı 455.300’ü aşanlar: 10.112 TL

1601-1800 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

  • Matrahı 651.700’ü aşmayanlar: 16.370 TL

  • Matrahı 651.700'ü aşanlar: 17.866 TL

1801-2000 cc aralığı 1-3 yaş araçlarda:

  • Matrahı 651.700’ü aşmayanlar: 25.792 TL

  • Matrahı 651.700'ü aşanlar: 28.142 TL

NOT: Yukarıdaki tutarlar, 01.01.2018 sonrasında tescil edilmiş araçların MTV tutarlarıdır! 

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İşte 2025 MTV Ödemeleri

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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