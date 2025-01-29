MTV Ödemelerinin İlk Taksidinde Son Tarih Ne Zaman? Zamanında Ödenmeyen MTV Taksiti Cezası Ne Kadar?
MTV Ödemelerinin İlk Taksidinde Son Tarih Ne Zaman? Zamanında Ödenmeyen MTV Taksiti Cezası Ne Kadar?
Yeni yıl ile birlikte gündeme gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesinde sona gelindi! Yılda iki kez olmak üzere Ocak ve Temmuz aylarında yapılan MTV ödemesinin ilk taksidini belirlenen tarihte yatırmayanlar ceza ödeyecek. Peki, MTV ilk taksit ödemeleri ne zaman bitiyor? MTV ilk taksidini zamanında ödemeyenler ne kadar ceza ödeyecek? MTV ödemesi nasıl yapılır?
İşte, MTV birinci taksit ödemeleri hakkında bilmeniz gerekenler...
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MTV İlk Taksit Ödemelerinde Son Tarih Ne Zaman? Ne Zaman Bitiyor?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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