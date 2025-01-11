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Jaecoo Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

etiket Jaecoo Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 23:08

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Türkiye pazarına giren Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Kısa sürede beğeni toplayan ve otomobil tutkunlarının tercihi haline gelen Jaecoo J7, güncellenen fiyatları ile de dikkatleri üzerine çekti. Peki, Jaecoo 7 ne kadar oldu? Jaecoo 7'nin özellikleri ne? 

İşte, Jaecoo 7 hakkında bilmeniz gerekenler

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Jaecoo Fiyat Listesi

Jaecoo Fiyat Listesi

Çinli otomotiv devi Chery, off-road SUV markası Jaecoo ile 2024 yılının Ağustos ayında Türkiye pazarına girdi. Yüksek performansı ve rekabetçi fiyatıyla kısa zamanda dikkat çeken Jaecoo 7, Ocak ayında fiyatlarını değiştirmedi. Peki, J7 2025 yılında ne kadar oldu? 

Gelin, J7'yi bir kez de birlikte inceleyelim 👇

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Ocak 2025

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 2.025.000 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım Fırsatı ile Anahtar Teslim Fiyatı: 1.905.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.205.000 TL I Tavsiye Edilen Nakit Alım Fırsatı ile Anahtar Teslim Fiyatı: 2.083.000 TL 

Söz konusu fiyatlar, Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenmiştir ve 10 Ocak 2025 tarihinden itibaren ay sonuna kadar geçerlidir. Ancak tercih ettiğiniz otomobilin standart donanımına ek opsiyon talebiniz ve dönemlik kampanyalar doğrultusunda fiyatlarda değişiklik söz konusu olabilir.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo'nun Türkiye'de tercih edilen yeni modeli J7'nin 4x4 ve 4x2 seçenekleri satışa sunuluyor. Jaecoo 7, 145 beygir gücü ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 

1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılan otomobil, 4x4 ve 4x2 modellerinde farklı iç donanıma ve yakıt tüketimine sahip. Örneğin, 4x2 modelde yakıt tüketimi 7,5 litre iken 4x4 modelde ise 8 litre.

Jaecoo 7'nin iç donanımı da son derece teknolojik

Jaecoo 7'nin iç donanımı da son derece teknolojik

Jaecoo 7'nin hem 4x4 hem 4x2 modelinde standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Multimedya ekranının boyutları ise donanım seviyesine göre, 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor. 

Otomobilin standart donanımında; akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler yer alıyor. Aracın üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi de ekleniyor.

J7, ARDIS adı verilen ve her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ile sürüş konforunu artırıyor.

J7, ARDIS adı verilen ve her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ile sürüş konforunu artırıyor.

Büyük ölçüde yüksek dayanımlı çelikten üretilen bir gövdeye sahip olan Jaecoo otomobillerde, 10 adet hava yastığı, gelişmiş sürüş destek sistemleri, otomatik frenleme özelliği, sürücü dikkat izleme ve şerit takip sistemi yer alıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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