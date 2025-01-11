Jaecoo Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Jaecoo 7'nin hem 4x4 hem 4x2 modelinde standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Multimedya ekranının boyutları ise donanım seviyesine göre, 13.2 inç ve 14.8 inç olarak değişiyor.

Otomobilin standart donanımında; akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler yer alıyor. Aracın üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi de ekleniyor.