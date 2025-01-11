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DS Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

etiket DS Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 16:56

2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaşan Fransız otomotiv devi DS, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. 2018 yılından beri PSA çatısı altında yer alan ve Peugeot tarafından denetlenen DS, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Fiyat listelerinde markanın 2024 model otomobilleri yer aldı. Peki, yenilenen fiyatları ile Ocak ayında DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu? 

İşte, DS'nin Ocak 2025 fiyat listesi

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
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DS Fiyat Listesi

DS Fiyat Listesi

DS, Ocak ayında güncellenen fiyatlarını duyurdu. Markanın 10 Ocak'tan itibaren geçerli olan tavsiye edilen azami anahtar teslim fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatların kampanyalar ve opsiyonlar doğrultusunda değişiklik gösterebileceğini de unutmayın.

DS 4 Fiyat Listesi Aralık 2024

DS 4 Fiyat Listesi Aralık 2024

BENZİN

  • DS 4 Performance Line PureTech 130 Otomatik 2.118.986 TL

  • DS 4 Pallas PureTech 130 Otomatik 2.118.986 TL

DİZEL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik 2.176.943 TL

DS 7 Fiyat Listesi Aralık 2024

DS 7 Fiyat Listesi Aralık 2024

DİZEL

  • DS 7 OPÉRA BlueHDi 130 Otomatik 2.955.543 TL

  • DS 7 Antoine de Saint Exupery BlueHDi 130 Otomatik 2.955.543 TL 

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 300 4.049.443 TL 

  • DS 7 OPÉRA E-TENSE 4x4 360 4.593.343 TL - Model Yılı 2023: 4.374.743 TL 

  • DS 7 Antoine de Saint Exupery PLUG-IN HYBRID AWD 300 4.049.443 TL

  • DS 7 Antoine de Saint Exupery PLUG-IN HYBRID AWD 360 4.593.343 TL

DS 9 E-TENSE Fiyat Listesi Aralık 2024

DS 9 E-TENSE Fiyat Listesi Aralık 2024

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

  • DS 9 OPÉRA E-TENSE 250 4.640.000 TL (Aralık Ayında Belirlenen Fiyatıdır. İnternet Sitesinde 'Fiyatlarımız güncellenmektedir.' İbaresi Yer Almaktadır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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