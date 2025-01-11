DS Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

2014 yılında Citroen'den ayrılarak markalaşan Fransız otomotiv devi DS, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. 2018 yılından beri PSA çatısı altında yer alan ve Peugeot tarafından denetlenen DS, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Fiyat listelerinde markanın 2024 model otomobilleri yer aldı. Peki, yenilenen fiyatları ile Ocak ayında DS 4, 7 ve 9 ne kadar oldu?

İşte, DS'nin Ocak 2025 fiyat listesi