Seat Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, yeni yıla güncel fiyatlarla başladı. 1950 yılında devlet kuruluşu Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan marka, günümüzde Volkswagen AG çatısı altında faaliyet gösteriyor. SEAT, güncellenen fiyatları ile de 2025 yılına hızlı başlayacak ve tercih edilen güçlü markalar arasında yerini alacak gibi görünüyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu?

İşte Seat'ın Ocak ayına ait güncel fiyat listesi