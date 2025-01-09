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Seat Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

etiket Seat Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Seat Ibiza, Leon, Arona ve Ateca Güncel Fiyatları

Seat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 11:04

İspanyol otomobil üreticisi SEAT, yeni yıla güncel fiyatlarla başladı. 1950 yılında devlet kuruluşu Instituto Nacional de Industria (INI) tarafından kurulan marka, günümüzde Volkswagen AG çatısı altında faaliyet gösteriyor. SEAT, güncellenen fiyatları ile de 2025 yılına hızlı başlayacak ve tercih edilen güçlü markalar arasında yerini alacak gibi görünüyor. Peki, Seat Ibiza, Leon, Arona, Ateca ve Tarraco fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Seat'ın Ocak ayına ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.seat.com.tr/
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Seat Fiyat Listesi

Seat Fiyat Listesi

İspanyol otomobil devi SEAT, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modellerinden Ibiza, Ocak ayında 1.315.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar ise marka tarafından 2024 model araçların tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Ancak kampanyalar ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Seat Leon Fiyat Listesi Ocak 2025

Seat Leon Fiyat Listesi Ocak 2025
  • 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG FR 1.800.000 TL

Seat İbiza Fiyat Listesi Ocak 2025

Seat İbiza Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.315.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR 1.450.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR - 40. YIL ÖZEL SERİ 1.525.000 TL

Seat Arona Fiyat Listesi Ocak 2025

Seat Arona Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Style 1.425.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG Xperience 1.545.000 TL

  • 1.0 EcoTSI 115 HP DSG FR 1.525.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 PS DSGFR Plus 1.760.000 TL

Seat Ateca Fiyat Listesi Ocak 2025

Seat Ateca Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Style 1.755.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG Xperience 1.955.000 TL

  • 1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR  'Dark Edition' 2.155.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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