Fiat Fiyat Listesi Ocak 2025! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

İtalyan otomobil üreticisi FIAT, yılın ilk ayına özel kampanyalarını ve fiyatlarını duyurdu. Yıllardır ülkemizde en çok satılan otomobil markaları arasında yerini alan Fabbrica Italiana Automobili Torino (FIAT), Ocak ayında da 2025 yılına hızlı bir giriş yaptı. Markanın tercih edilen modelelerindeki fiyat değişiklikleri dikkat çekerken fiyat listelerinde 2025 model araçlar da yerini aldı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, Fiat'ın Ocak 2025 fiyat listesi