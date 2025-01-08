Dacia Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Romanyalı otomobil devi Dacia, yılın ilk ayına özel kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Renault bünyesine faaliyet gösteren otomobil üreticisi, Ocak ayı fiyat listesinde 2024 model otomobillere yer verdi. Dacia, anahtar teslim fiyatları ile 2025 yılında da otomobil tutkunlarının tercihi olacak gibi görünüyor. Peki, Dacia Duster, Sandero Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın Ocak 2025'e ait güncel fiyat listesi