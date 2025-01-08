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Dacia Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

etiket Dacia Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 15:49

Romanyalı otomobil devi Dacia, yılın ilk ayına özel kampanyalarını ve güncellenen fiyatlarını duyurdu. Renault bünyesine faaliyet gösteren otomobil üreticisi, Ocak ayı fiyat listesinde 2024 model otomobillere yer verdi. Dacia, anahtar teslim fiyatları ile 2025 yılında da otomobil tutkunlarının tercihi olacak gibi görünüyor. Peki, Dacia Duster, Sandero Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu? 

İşte Dacia'nın Ocak 2025'e ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

1999'dan beri Renault bünyesinde faaliyet gösteren otomobil devi Dacia, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Yılın ilk ayında Dacia fiyat listelerinde sadece Sandero Stepwat ve Jogger modelleri yer aldı. 

Aşağıdaki fiyatlar ise markanın duyurduğu güncel fiyatlardır. Ancak kampanya seçenekleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Ocak 2025

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.112.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.162.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Ocak 2025

Dacia Jogger Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.318.000 TL 

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.323.000 TL 

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.348.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.613.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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