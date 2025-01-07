Nissan Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Nissan, yılın ilk fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Son yıllarda SUV modelleriyle dikkat çeken Nissan'ın 2024 model Yeni Qashqai, X-Trail ve Yeni Juke sıfır araç fiyatları bir kez daha otomobil tutkunlarının radarına girmeyi başardı. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu?

İşte, Nissan'ın Ocak ayı güncel fiyat listesi