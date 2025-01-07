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Nissan Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

etiket Nissan Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 15:17

Japon otomobil devi Nissan, yılın ilk fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. Son yıllarda SUV modelleriyle dikkat çeken Nissan'ın 2024 model Yeni Qashqai, X-Trail ve Yeni Juke sıfır araç fiyatları bir kez daha otomobil tutkunlarının radarına girmeyi başardı. Peki, Nissan Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail ne kadar oldu? 

İşte, Nissan'ın Ocak ayı güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.nissan.com.tr/
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Nissan Fiyat Listesi: Ocak 2025

Nissan Fiyat Listesi: Ocak 2025

Japon otomobil üreticisi Nissan, Ocak ayına özel anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Markanın sevilen modeli Qashqai Ocak ayında yenilenen fiyatlarıyla 1.999.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Nissan Juke ise 1.584.900 TL'den başlayan fiyatlarla alınının beğenisine sunuldu. 

Aşağıda Nissan'ın 'Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları' yer alıyor. Ödeme şekilleri ve opsiyonlara bağlı olarak fiyatlarda değişiklik olabilir.

Nissan Juke Fiyat Listesi Ocak 2025

Nissan Juke Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1.754.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.584.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 1.844.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.674.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 1.934.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.764.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 1.934.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.764.900 TL

  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.024.900 TL I Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 1.854.900 TL

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Ocak 2025

Nissan Yeni Qashqai Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 1.999.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Connecta 2.089.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 2.249.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 2.354.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 2.414.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design 4x4 2.494.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 2.434.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 2.514.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 2.534.900 TL

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 2.614.900 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ocak 2025

Nissan Yeni Qashqai e-Power Fiyat Listesi Ocak 2025

  • e-POWER Skypack 2.429.900 TL

  • e-POWER N-Design 2.519.900 TL

  • e-POWER Platinum 2.589.900 TL

  • e-POWER Platinum Premium 2.689.900 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Ocak 2025

Nissan X-Trail Fiyat Listesi Ocak 2025
renty.ae

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 2.600.000 TL 

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 2.800.000 TL

(Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatları)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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