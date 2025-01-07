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Citroen Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

etiket Citroen Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 14:31

Fransız otomobil üreticisi Citroen, yeni yılın ilk fiyat listelerini yayınladı. 2021 yılından beri Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren marka, 2025 yılında da kampanyalı fiyatları ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin Ocak ayı güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Citroen'in Ocak 2025 tarihli güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Ocak 2025

Citroen Fiyat Listesi: Ocak 2025

Fransız otomobil devi Citroen, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Yılın ilk ayında kampanyalar ve nakitte indirimli ödeme seçenekleri ile satışa sunduğu modeller arasında C4, C4 X ve C5 Aircroos Suv yer aldı. 

Aşağıdaki fiyatlar Citroen tarafından belirlenmişti. Ancak kampanyalara ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Citroen C4 Fiyat Listesi Ocak 2025

Citroen C4 Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.388.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.502.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.676.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.666.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ocak 2025

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.396.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.481.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Ocak 2025

Citroen C4 X Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.499.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.547.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8  Shine Bold 1.676.00 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.656.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.392.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat: 1.477.000 TL

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Ocak 2025

Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.895.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine (Advanced Comfort Koltuklar) 1.910.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 2.015.000 TL 

  • 1.2 Hybrid 136 HP- eDCS6 E-Series 2.014.000 TL

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Citroen Ami Fiyat Listesi Ocak 2025

Citroen Ami Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Ami One Electric 2024 449.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 389.000 TL

  • Ami My Ami Peps 2024 459.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 399.000 TL

  • Ami My Ami Tonic 2024 459.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 399.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Ocak 2025

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel 1.126.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.061.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.230.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.165.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.321.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.256.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.411.000 TL - Nakit İndirimli Fiyat: 1.346.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 920.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 1.000.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel 980.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 1.010.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.080.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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