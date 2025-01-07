Citroen Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Citroen Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
Fransız otomobil üreticisi Citroen, yeni yılın ilk fiyat listelerini yayınladı. 2021 yılından beri Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren marka, 2025 yılında da kampanyalı fiyatları ile dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Peki, markanın sevilen modelleri C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee'nin Ocak ayı güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Citroen'in Ocak 2025 tarihli güncel fiyat listesi
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Citroen Fiyat Listesi: Ocak 2025
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Citroen C4 Fiyat Listesi Ocak 2025
Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi Ocak 2025
Citroen C4 X Fiyat Listesi Ocak 2025
Citroen C5 Aircroos Suv Fiyat Listesi Ocak 2025
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Citroen Ami Fiyat Listesi Ocak 2025
Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Ocak 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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