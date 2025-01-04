Volkswagen Fiyat Listesi Ocak 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları
Volkswagen Fiyat Listesi Ocak 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları
Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Alman otomobil devi Volkswagen, yeni yılın güncel fiyatlarını duyurdu. 1937 yılından beri lüks ve konforu bir arada sunan marka, Ocak ayında fiyatlarında değişikliğe gitti. Otomobil tutkunlarının dikkatini çeken ID.7 de bu ay fiyat listesinde yerini aldı. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?
İşte, Volkswagen'in 2025 Ocak ayı için belirlediği güncel fiyatlar
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Volkswagen Fiyat Listesi
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Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ocak 2025
Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Ocak 2025
Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ocak 2025
Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Ocak 2025
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Volkswagen Yeni Golf GTI Fiyat Listesi Ocak 2025
Volkswagen Yeni Golf R Fiyat Listesi Ocak 2025
Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Ocak 2025
Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Ocak 2025
Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ocak 2025
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Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Ocak 2025
Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ocak 2025
Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ocak 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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