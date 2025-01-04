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Volkswagen Fiyat Listesi Ocak 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

etiket Volkswagen Fiyat Listesi Ocak 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.01.2025 - 20:30

Alman otomobil devi Volkswagen, yeni yılın güncel fiyatlarını duyurdu. 1937 yılından beri lüks ve konforu bir arada sunan marka, Ocak ayında fiyatlarında değişikliğe gitti. Otomobil tutkunlarının dikkatini çeken ID.7 de bu ay fiyat listesinde yerini aldı. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu? 

İşte, Volkswagen'in 2025 Ocak ayı için belirlediği güncel fiyatlar

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
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Volkswagen Fiyat Listesi

Volkswagen Fiyat Listesi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 3 Ocak'tan itibaren geçerli olan fiyat listelerini yayınladı. Markanın sevilen modellerinden Polo, geçtiğimiz ay 1.404.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Yeni yılda ise 1.407.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Aşağıdaki fiyatlar, Volkswagen tarafından önerilen anahtar teslim fiyatlarıdır. Ancak kampanyalar ve opsiyonel eklemelerle fiyatlarda değişiklik söz konusu olabilir.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.0 80 PS Impression Manuel 1.407.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife 1.540.000 TL 

  • 1.0 TSI 95 PS Life DSG 1.656.000 TL

  • 1.0 TSI 95 PS Style DSG 1.897.000 TL

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.0 TSI 116 PS Life Manuel 1.661.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG Life 1.856.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG Style 1.968.000 TL

  • 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.042.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 1.580.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Life 1.798.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG Style 2.025.000 TL

  • Taigo 1.0 TSI 116 PS DSG R-Line 2.112.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.157.000 TL

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.307.000 TL

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen Yeni Golf Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 1.585.000 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 1.882.000 TL

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 2.124.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 2.258.000 TL

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 2.410.000 TL

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Volkswagen Yeni Golf GTI Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen Yeni Golf GTI Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Yeni Golf 2.0 TSI 245 PS GTI DSG 3.656.000 TL

Volkswagen Yeni Golf R Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen Yeni Golf R Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Yeni Golf R 2.0 TSI 333 PS 4MOTION DSG R 4.596.000 TL

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Life 1.930.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.165.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.413.000 TL

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife 2.309.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.807.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGR-Line 2.995.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.135.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.376.000 TL

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen ID.4 Fiyat Listesi Ocak 2025
  • ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure 1.874.000 TL
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Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 2.397.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 2.705.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 3.016.000 TL

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line 3.098.000 TL

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.684.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line 4.712.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.798.000 TL

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen ID.7 Fiyat Listesi Ocak 2025
  • ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S 2.801.000 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ocak 2025

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik Elegance 9.051.000 TL

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik R-Line 9.451.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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