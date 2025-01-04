Volkswagen Fiyat Listesi Ocak 2025! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Volkswagen, yeni yılın güncel fiyatlarını duyurdu. 1937 yılından beri lüks ve konforu bir arada sunan marka, Ocak ayında fiyatlarında değişikliğe gitti. Otomobil tutkunlarının dikkatini çeken ID.7 de bu ay fiyat listesinde yerini aldı. Peki, Volkswagen'in popüler modellerinden Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc, ID.4, ID.7 ve Passat'ın fiyatları ne kadar oldu?

İşte, Volkswagen'in 2025 Ocak ayı için belirlediği güncel fiyatlar