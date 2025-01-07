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Audi Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

etiket Audi Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8 ve Q Serisi Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 14:24

Alman otomobil devi Audi, yılın ilk ayına özel kampanyalarını ve güncel fiyatlarını duyurdu. Lüks ve konforu bir arada sunan Audi, yeni yılda da otomobil tutkunlarının gözdesi olacak gibi görünüyor. Otomobil piyasasında güçlü bir yere sahip olan markanın, Ocak ayı fiyatlarındaki değişiklik ise dikkat çekti. Peki, Audi'nin A3, A4, A5, A6, Q2, Q5 ve Q8 modelleri ne kadar oldu? 

İşte, Audi'nin Ocak 2025 fiyat listesi

Kaynak: https://www.audi.com.tr/
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Audi Güncel Fiyat Listesi

Audi Güncel Fiyat Listesi

Otomobil devi Audi, 7 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak anahtar teslim fiyatlarına internet sitesi üzerinden duyurdu. Markanın popüler A3 serisi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2.267.531 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyordu. Ocak ayında ise 2.270.740 TL'den başlayan fiyatlarla alıcının beğenisine sunuldu.

Aşağıdaki fiyatlar ise Audi tarafından belirlenen fiyatlar olup kampanya veya seçtiğiniz ek özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Audi A3 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi A3 Fiyat Listesi Ocak 2025

  • A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.270.740 TL 

  • A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic 2.715.571 TL 

  • A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.388.028 TL

Audi A4 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi A4 Fiyat Listesi Ocak 2025
  • A4 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 3.846.703 TL

Audi A5 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi A5 Fiyat Listesi Ocak 2025
  • A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI. 4.322.953 TL

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi Yeni A5 Fiyat Listesi Ocak 2025

  • A5 Sedan TDI quattro 150 kW S tronic 4.680.103 TL

  • A5 Avant TDI quattro 150 kW S tronic 4.854.703 TL

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Audi A6 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi A6 Fiyat Listesi Ocak 2025

  • A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.529.433 TL

  • A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.599.873 TL

  • A6 Allroad 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 6.201.973 TL

Audi A7 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi A7 Fiyat Listesi Ocak 2025
  • A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic. 7.789.783 TL

Audi A8 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi A8 Fiyat Listesi Ocak 2025

  • A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic PI 17.026.940 TL

  • A8 S8 4.0 Turbo FSI quattro 571 hp Tiptronic PI. 20.094.676 TL

Audi Q2 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi Q2 Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic PI 2.447.795 TL

Audi Q3 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi Q3 Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic. 3.175.823 TL

  • Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic. 3.454.075 TL

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Audi Q4 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi Q4 Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Q4-e-tron 3.684.875 TL

  • Q4 Sportback 45 e-tron 3.801.803 TL

Audi Q5 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi Q5 Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic PI 5.205.733 TL

  • Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic 5.427.733 TL

Audi Q7 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi Q7 Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Audi Q7 SUV 45 TFSI quattro 265 hp S line Tiptronic PI 7.289.893 TL

Audi Q8 Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi Q8 Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic PI 8.633.323 TL

Audi Q8 e-tron Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi Q8 e-tron Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Q8 e-tron Advanced 55 quattro 7.649.814 TL

  • Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro 7.813.974 TL

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Audi e-tron GT Fiyat Listesi Ocak 2025

Audi e-tron GT Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Audi e-tron GT quattro. 10.130.032 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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