Ford Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, yılın ilk ayına ait güncel fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan ve son yıllarda Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem gören Ford, otomobil tutkunlarının da radarında. Yenilenen fiyatları ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tercih edilen otomobil markaları arasında yerine almaya hazır. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Ocak ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un Ocak 2025 fiyat listesi