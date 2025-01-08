Ford Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları
Ford Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.ford.com.tr/
Amerikalı otomobil üreticisi Ford, yılın ilk ayına ait güncel fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan ve son yıllarda Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem gören Ford, otomobil tutkunlarının da radarında. Yenilenen fiyatları ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tercih edilen otomobil markaları arasında yerine almaya hazır. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Ocak ayı fiyatları ne oldu?
İşte, Ford'un Ocak 2025 fiyat listesi
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Ocak 2025 Ford Fiyat Listesi
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Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ocak 2025
Ford Puma Fiyat Listesi Ocak 2025
Ford Focus Fiyat Listesi Ocak 2025
Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Ocak 2025
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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ocak 2025
Ford Ranger Fiyat Listesi Ocak 2025
Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Ocak 2025
Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Ocak 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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