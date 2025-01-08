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Ford Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

etiket Ford Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.01.2025 - 16:42

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, yılın ilk ayına ait güncel fiyatlarını duyurdu. 1903 yılında Henry Ford tarafından kurulan ve son yıllarda Borsa İstanbul'da en değerli otomotiv şirketi olarak işlem gören Ford, otomobil tutkunlarının da radarında. Yenilenen fiyatları ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da tercih edilen otomobil markaları arasında yerine almaya hazır. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Ocak ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un Ocak 2025 fiyat listesi

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Ocak 2025 Ford Fiyat Listesi

Ocak 2025 Ford Fiyat Listesi

Amerikalı otomobil devi Ford, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın tercih edilen modellerinden Yeni Puma geçtiğimiz yıl Aralık ayında 1.414.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyordu. Bu yıl ise 1.509.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. 

Aşağıdaki fiyatlar marka tarafından belirlenmiştir. Fakat fiyatlar, sınırlı sayıda kampanyalar, dönemlik indirimler ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ocak 2025

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ocak 2025

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/Hibrit Titanium 1.509.000 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Titanium 1.615.900 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line X 1.807.500 TL

(Model Yılı 2024)

Ford Puma Fiyat Listesi Ocak 2025

Ford Puma Fiyat Listesi Ocak 2025

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Style 1.508.200 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit ST-Line 1.790.400 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style 1.227.600 TL

(Model Yılı 2024)

Ford Focus Fiyat Listesi Ocak 2025

Ford Focus Fiyat Listesi Ocak 2025

Ford Focus Hatchback

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritYeni Active Stil 1.811.600 TL

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritYeni Active X 1.907.700 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Active Stil 1.653.500 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, DizelYeni Active X 1.760.300 TL 

Ford Focus Sedan

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil 1.706.900 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.773.000 TL

Ford Focus Station Wagon

  • Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 2.067.900 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.834.400 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X 1.920.500 TL 

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.876.500 TL

(Model Yılı 2024)

Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Ocak 2025

Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Ocak 2025

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.141.500 TL 

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2.427.200 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 2.548.700 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinTitanium ST 2.081.900 TL

(Model Yılı 2024)

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Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ocak 2025

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 1.765.400 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.123.200 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Model Yılı 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 1.799.800 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 2.164.700 TL

Ford Ranger Fiyat Listesi Ocak 2025

Ford Ranger Fiyat Listesi Ocak 2025

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 2.272.300 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT 2.431.600 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 2.798.600 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 3.237.000 TL

  • 4x4, 3.0l Ecoblue 240PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 3.410.900 TL

(Model Yılı 2024)

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Ocak 2025

Ford Yeni Tourneo Courier Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 100PS, 6 İleri Manuel, Benzin Trend 1.066.000 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Deluxe 1.149.900 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Deluxe 1.251.700 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin Titanium 1.258.700 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Titanium 1.384.500 TL

  • Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Active 1.449.900 TL 

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Trend 1.218.900 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Deluxe 1.313.700 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Titanium 1.440.300 TL

  • Kombi, 1.5L EcoBlue 100PS, 6 İleri Manuel, Dizel Active 1.509.100 TL

(Model Yılı 2025)

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Ocak 2025

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Ocak 2025

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.069.700 TL

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Select 2.790.400 TL 

  • SUV, 216KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.431.000 TL 

  • SUV, 258KW, Otomatik, Elektrik Premium 3.912.100 TL

  • SUV, 358KW, Otomatik, Elektrik GT 4.270.400 TL

(Model yılı 2023)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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