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Suzuki Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

etiket Suzuki Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.01.2025 - 11:04

Japon otomobil üreticisi Suzuki, yeni yılın ilk fiyat listesini resmi internet sitesi üzerinde yayınladı. Son yıllarda SUV hibrit modelleriyle ön plana çıkan Suzuki, motor performansı ve güvenliğiyle tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alıyor. 2025 yılına hızlı bir giriş yapan Suzuki bu yıl da pazardaki yerini koruyacak gibi görünüyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Ocak ayına özel güncel fiyatları

Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
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Suzuki Ocak 2025 Fiyat Listesi

Suzuki Ocak 2025 Fiyat Listesi

Japon otomobil üreticisi Suzuki, 2 Ocak'tan itibaren geçerli olan fiyatlarını duyurdu. Yenilenen Swift hibrit, yeni yılın ilk ayında 1.359.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Suzuki tarafından belirlenen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları aşağıda yer almaktadır. Ancak fiyatlar kampanya ve opsiyonlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2025

Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk)OtomatikBenzinli 83 PS 4x2 1.359.000 TL

  • Swift 1.2 MHEV CVT Life (Çift Renk)OtomatikBenzinli 83 PS 4x2 1.389.000 TL

  • Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Tek Renk)OtomatikBenzinli 83 PS 4x2 1.449.000 TL

  • Swift 1.2 MHEV CVT Pulse (Çift Renk)OtomatikBenzinli 83 PS 4x2 1.479.000 TL

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ocak 2025

Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Tek Renk)Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.715.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GL Elegance (Çift Renk)Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.755.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Tek Renk)Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.835.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GL Elegance (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.875.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Tek Renk)Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.815.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT GLX Premium (Çift Renk)Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.855.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Tek Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.935.000 TL

  • Vitara 1.4 MHEV 6AT AllGrip GLX Premium (Çift Renk) Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.975.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2025

Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2025

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.795.000 TL

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GL Elegance Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 1.915.000 TL 

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x2 1.895.000 TL

  • S-Cross 1.4 MHEV 6AT AllGrip 4x4 GLX Premium Otomatik Benzinli 129 PS 4x4 2.015.000 TL

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Ocak 2025

Suzuki Jimny Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Jimny 1.5 Allgrip 4AT GLX (Tek Renk) Otomatik Benzinli 102 PS 4x4 1.945.000 TL

  • Jimny 1.5 Allgrip 4AT GLX (Çift Renk) Otomatik Benzinli 102 PS 4x4 1.995.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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