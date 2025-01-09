Suzuki Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Suzuki Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.suzuki.com.tr/
Japon otomobil üreticisi Suzuki, yeni yılın ilk fiyat listesini resmi internet sitesi üzerinde yayınladı. Son yıllarda SUV hibrit modelleriyle ön plana çıkan Suzuki, motor performansı ve güvenliğiyle tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alıyor. 2025 yılına hızlı bir giriş yapan Suzuki bu yıl da pazardaki yerini koruyacak gibi görünüyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?
İşte, Suzuki'nin Ocak ayına özel güncel fiyatları
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Suzuki Ocak 2025 Fiyat Listesi
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Suzuki Yeni Swift Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2025
Suzuki Vitara Fiyat Listesi Ocak 2025
Suzuki S-Cross Hibrit Fiyat Listesi Ocak 2025
Suzuki Jimny Fiyat Listesi Ocak 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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