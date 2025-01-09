Suzuki Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny Güncel Fiyatları

Japon otomobil üreticisi Suzuki, yeni yılın ilk fiyat listesini resmi internet sitesi üzerinde yayınladı. Son yıllarda SUV hibrit modelleriyle ön plana çıkan Suzuki, motor performansı ve güvenliğiyle tercih edilen otomobil markaları arasında yerini alıyor. 2025 yılına hızlı bir giriş yapan Suzuki bu yıl da pazardaki yerini koruyacak gibi görünüyor. Peki, Suzuki Swift, Vitara, S-Cross ve Jimny modellerin yeni fiyatları ne oldu?

İşte, Suzuki'nin Ocak ayına özel güncel fiyatları