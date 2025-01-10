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MG Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

etiket MG Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 07:50

1924 yılında kurulan Morris Garages (MG), 2007 yılından beri SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteriyor. 2005 yılına kadar üstü açık çift kapılı spor otomobilleri ile ön plana çıkan MG, son dönemlerde Euro NCAP’ten 5 yıldız alan SUV modelleriyle tercih ediliyor. MG, yeni yıla da güncellenen fiyatları ile hızlı bir giriş yaptı. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Ocak 2025 fiyat listesi

Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
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MG Fiyat Listesi

MG Fiyat Listesi

MG, Ocak ayında geçerli olacak güncellenen fiyatlarını duyurdu. Kampanyalı fiyatları ile bu yıl da dikkat çekmeye hazırlanan MG, fiyat listelerinde 2024 model otomobillerine yer verdi. Listelerde MG Marvel R, MG4 ve ZS EV Luxury yer almadı. 

Aşağıdaki fiyatlar, MG tarafından belirlenen '2024 Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı'dır. Ancak fiyatlar, dönemlik kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

MG ZS Fiyat Listesi Ocak 2025

MG ZS Fiyat Listesi Ocak 2025

  • ZS Comfort 1.0 AT Benzin 111 PS 1.399.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.349.000 TL 

  • ZS Luxury Plus 1.0 AT Benzin 111 PS 1.590.000 TL - MG Ready Fiyatı 1.449.000 TL 

MG HS Fiyat Listesi Ocak 2025

MG HS Fiyat Listesi Ocak 2025

  • HS Comfort 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.690.000 TL - MG Kampanyalı Satış Fiyatı 1.599.000 TL 

  • HS Luxury 1.5T-GDI Benzin 162 PS - 1.890.000 TL - MG Kampanyalı Satış Fiyatı 1.749.000 TL 

MG Yeni HS Fiyat Listesi Ocak 2025

MG Yeni HS Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni HS PHEV Şarj Edilebilir Hibrit 339 PS2.609.000 TL

  • Yeni HS BenzinliBenzin170 PS2.095.000 TL - Kampanyalı Anahtar Teslim Satış Fiyatı 2.055.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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