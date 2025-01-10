MG Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
MG Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.mg-turkey.com/
1924 yılında kurulan Morris Garages (MG), 2007 yılından beri SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteriyor. 2005 yılına kadar üstü açık çift kapılı spor otomobilleri ile ön plana çıkan MG, son dönemlerde Euro NCAP’ten 5 yıldız alan SUV modelleriyle tercih ediliyor. MG, yeni yıla da güncellenen fiyatları ile hızlı bir giriş yaptı. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?
İşte, MG'nin Ocak 2025 fiyat listesi
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MG Fiyat Listesi
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MG ZS Fiyat Listesi Ocak 2025
MG HS Fiyat Listesi Ocak 2025
MG Yeni HS Fiyat Listesi Ocak 2025
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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