MG Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte ZS, HS, MG4 ve Marvel R Güncel Fiyatları

1924 yılında kurulan Morris Garages (MG), 2007 yılından beri SAIC Motor bünyesinde faaliyet gösteriyor. 2005 yılına kadar üstü açık çift kapılı spor otomobilleri ile ön plana çıkan MG, son dönemlerde Euro NCAP’ten 5 yıldız alan SUV modelleriyle tercih ediliyor. MG, yeni yıla da güncellenen fiyatları ile hızlı bir giriş yaptı. Peki HS, MG4 ve Marvel R'nin güncel fiyatları ne kadar oldu?

İşte, MG'nin Ocak 2025 fiyat listesi