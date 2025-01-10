Cupra Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Son dönemlerde sportif ve şık tasarımlarıyla tercih edilen marka, kullanıcılarına lüks ve şıklığı bir arada sunuyor. Öte yandan motor gücüyle de rakipleri arasında yerini alıyor. Cupra'nın yenilenen fiyatları, Ocak ayında da otomobil tutkunlarının dikkatini çekecek gibi görünüyor. Peki, Ateca, yeni Leon ve Formentor ne kadar oldu?

İşte, Cupra'nın Ocak ayına ait güncel fiyat listesi