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Cupra Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

etiket Cupra Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Cupra Formentor, Leon ve Ateca Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 07:32

Volkswagen Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Cupra, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Son dönemlerde sportif ve şık tasarımlarıyla tercih edilen marka, kullanıcılarına lüks ve şıklığı bir arada sunuyor. Öte yandan motor gücüyle de rakipleri arasında yerini alıyor. Cupra'nın yenilenen fiyatları, Ocak ayında da otomobil tutkunlarının dikkatini çekecek gibi görünüyor. Peki, Ateca, yeni Leon ve Formentor ne kadar oldu?  

İşte, Cupra'nın Ocak ayına ait güncel fiyat listesi

Kaynak: https://www.cupraofficial.com.tr/
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Cupra Fiyat Listesi

Cupra Fiyat Listesi

2018 senesinde İspanyol otomobil devi Seat'tan ayrılarak bağımsız bir marka olarak faaliyete devam eden Cupra, Volkswagen Grubu çatısı altında yer alıyor. Cupra, Ocak ayında geçerli olacak güncel fiyatlarını da duyurdu. Fiyat listelerinde 2024 model otomobillere yer verildi. 

Aşağıdaki fiyatlar marka tarafından listelenen güncel fiyatlardır. Ancak fiyatlar dönemlik kampanya veya opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Cupra Terramar Fiyat Listesi Ocak 2025

Cupra Terramar Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG Supreme 2.795.000 TL I Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 2.655.000 TL 

  • Cupra Terramar 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 3.105.000 I Lansmana Özel Tavsiye Edilen Fiyat: 2.960.000 TL

Cupra Born Fiyat Listesi Ocak 2025

Cupra Born Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Cupra Born 150 kW (204 PS) / 77 kWh 1.895.000 TL

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Ocak 2025

Yeni Cupra Leon Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 HP DSG 2.000.000 TL

  • Yeni Cupra Leon 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.255.000 TL 

  • Yeni Cupra LeonVZ 2.0 TSI 300 PS DSG 3.960.000 TL

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Ocak 2025

Cupra Yeni Formentor Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG 2.185.000 TL 

  • Yeni Cupra Formentor 1.5 eTSI (mHEV) 150 PS DSG VZ-Line 2.530.000 TL 

  • Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive 4.460.000 TL

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Cupra Ateca Fiyat Listesi Ocak 2025

Cupra Ateca Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Cupra Ateca 1.5 TSI 150 HP DSG 2.205.000 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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