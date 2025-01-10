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Tesla Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

etiket Tesla Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 09:00

Amerikalı otomobil devi Tesla'nın Ocak ayı fiyatları belli oldu. Türkiye pazarında satışa sunulan tek model olan Model Y yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen markalardan olan Tesla, bu yıl da rakipleri arasında popülerliğini koruyacak gibi görünüyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu? 

İşte, Tesla'nın Ocak ayı fiyat listesi

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

Adını ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alan marka, 2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kuruldu. Tesla Model S, Model X, Model 3 ve Roadster gibi modelleri ülkemizde satışa sunulmazken Model Y, Türkiye pazarında yerini alıyor. 

Tesla'nın Ocak ayı fiyatları ise geçtiğimiz aya göre değişiklik göstermedi. Tesla tarafından belirlenen fiyatları sayfamızda inceleyebilirsiniz. Ancak fiyatların kampanyalar ve opsiyonlar doğrultusunda değişebileceğini unutmayın.

Tesla Model Y Fiyat Listesi Ocak 2025

Tesla Model Y Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Tesla Model Y Arkadan Çekiş 455 km menzil (WLTP) 1.866.203 TL

  • Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.209.741 TL

  • Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.473.990 TL

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Tesla Model Y'nin Özellikleri

Model Y, 2019 yılının Mart ayında piyasaya sürüldü. Kısa zamanda otomobil tutkunlarının beğenisini toplayan otomobil, 2022 yılında Euro NCAP tarafından da değerlendirildi. 'Küçük arazi aracı kategorisinde' 5 yıldızlı güvenlik ödülünün sahibi oldu. İşte Model Y'nin dikkat çeken özellikleri: 

  • 81 kWh'lik bataryaya sahip olan Model Y'nin menzili 533 km. 

  • 396 HP (291 kW) motor gücü ve 510 Nm tork değerine sahip 

  • Model Y'nin en yüksek hızı ise 217.

Model Y'yi bir de güvenlik açısından ele alalım!

Model Y'yi bir de güvenlik açısından ele alalım!

Model Y, kullanıcı deneyimi kadar güvenliğini de ön plana çıkarıyor. Bu aşamada otomobilin donanımında yer alan; kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren destek sistemi, yan hava yastığı, ESP (denge kontrolü), ABS, şerit izleme sistemi, yokuş kalkış desteği, çoklu çarpışma frenlemesi, yaya sesli uyarı sistemi ve park mesafe sensörü dikkat çekiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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