Tesla Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil devi Tesla'nın Ocak ayı fiyatları belli oldu. Türkiye pazarında satışa sunulan tek model olan Model Y yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen markalardan olan Tesla, bu yıl da rakipleri arasında popülerliğini koruyacak gibi görünüyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu?

İşte, Tesla'nın Ocak ayı fiyat listesi