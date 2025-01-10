Tesla Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Tesla Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.tesla.com/
Amerikalı otomobil devi Tesla'nın Ocak ayı fiyatları belli oldu. Türkiye pazarında satışa sunulan tek model olan Model Y yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Elektrikli otomobil denilince akla ilk gelen markalardan olan Tesla, bu yıl da rakipleri arasında popülerliğini koruyacak gibi görünüyor. Peki, Tesla Model Y ne kadar oldu?
İşte, Tesla'nın Ocak ayı fiyat listesi
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Tesla Fiyat Listesi
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Tesla Model Y Fiyat Listesi Ocak 2025
Tesla Model Y'nin Özellikleri
Model Y'yi bir de güvenlik açısından ele alalım!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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