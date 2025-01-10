Land Rover Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Birleşik Krallık'ın otomobil devi Land Rover, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Kullanıcısına sunduğu güven ve konforla tercih edilen Land Rover, yıllardır yüksek standarda sahip SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının gözdesi oluyor. Dünyanın en prestijli otomobil markaları arasında yerini alan markanın Ocak ayı fiyatları da merak ediliyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu?

İşte, Land Rover'ın Ocak 2025 fiyat listesi