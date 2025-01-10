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Land Rover Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

etiket Land Rover Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Range Rover Velar, Evouqe, Discovery ve Defender Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 08:29

Birleşik Krallık'ın otomobil devi Land Rover, yeni yıla hızlı bir giriş yaptı. Kullanıcısına sunduğu güven ve konforla tercih edilen Land Rover, yıllardır yüksek standarda sahip SUV modelleriyle otomobil tutkunlarının gözdesi oluyor. Dünyanın en prestijli otomobil markaları arasında yerini alan markanın Ocak ayı fiyatları da merak ediliyor. Peki, Range Rover, Velar, Evoque, Discovery ve Defender ne kadar oldu? 

İşte, Land Rover'ın Ocak 2025 fiyat listesi

Kaynak: https://www.landrover.com.tr/
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Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover Fiyat Listesi

Land Rover, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Markanın sevilen modellerinden Range Rover, Ocak ayında 21.477.041 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Marka, fiyat listelerinde 2024 model otomobillerine yer verdi. 

Land Rover tarafından belirlenen azami anahtar teslim fiyatlarını aşağıda bulabilirsiniz. Ancak fiyatların kampanyalara ve opsiyonel özelliklere göre değişebileceğini unutmayın.

Range Rover Fiyat Listesi Ocak 2025

Range Rover Fiyat Listesi Ocak 2025

  • HSE - 21.477.041 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 22.427.149 TL 

  • SV - 26.264.695 TL

Range Rover Long Wheelbase Fiyat Listesi

  • HSE - 22.738.903 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY - 23.243.648 TL 

  • AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK - 22.590.449 TL 

  • SV - 29.315.433 TL

Range Rover Sport Fiyat Listesi Ocak 2025

Range Rover Sport Fiyat Listesi Ocak 2025

  • SE - 14.262.157 TL

  • DYNAMIC SE - 14.781.747 TL

  • DYNAMIC HSE - 15.494.329 TL

  • AUTOBIOGRAPHY - 16.355.364 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC HSE - 16.845.264 TL

Benzin - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • SV EDITION ONE - 28.139.488 TL

Range Rover Velar Fiyat Listesi Ocak 2025

Range Rover Velar Fiyat Listesi Ocak 2025

  • S 1.997 cc - 204 bg - 7.021.706 TL

  • DYNAMIC SE 1.997 cc - 204 bg - 7.957.665 TL

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Ocak 2025

Range Rover Evoque Fiyat Listesi Ocak 2025

  • S 1.498 cc - 160 bg - 4.072.366 TL 

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 160 bg - 4.464.842 TL

Plug-In Hybrid Fiyat Listesi

  • S 1.498 cc - 269 bg - 4.903.247 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.283.197 TL

  • DYNAMIC HSE 1.498 cc - 269 bg - 5.583.817 TL

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Land Rover Defender Fiyat Listesi Ocak 2025

Land Rover Defender Fiyat Listesi Ocak 2025

Defender 110 - Plug-in Hybrid Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 9.944.402 TL 

  • X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 10.419.920 TL 

  • X 1.997 cc - 300 bg - 12.252.404 TL 

  • SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 11.266.574 TL

Defender 90 Hard Top Fiyat Listesi

  • STANDART 2.997 cc - 200 bg - 3.868.463 TL

Defender 130 Fiyat Listesi

  • X-DYNAMIC HSE 2.997 cc - 300 bg - 13.638.649 TL 

  • X 2.997 cc - 300 bg - 15.286.492 TL

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Ocak 2025

Land Rover Discovery Fiyat Listesi Ocak 2025

Discovery Dizel - Mild Hybrid Fiyat Listesi

  • DYNAMIC SE 2.997 cc - 350 bg - 10.491.415 TL 

  • DYNAMIC HSE 2.997 cc - 350 bg - 11.396.987 TL

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Ocak 2025

Land Rover Discovery Sport Fiyat Listesi Ocak 2025

  • S 1.498 cc - 269 bg - 5.099.485 TL

  • DYNAMIC SE 1.498 cc - 269 bg - 5.617.220 TL

  • DYNAMIC HSE 1.498 cc - 269 bg - 5.825.984 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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