Mercedes Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

1926 yılında kurulan Alman otomobil devi Mercedes, yılın ilk fiyat listelerini yayınladı. Değişmeyen konfor, lüks ve kalite anlayışı ile otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yer alan Mercedes, bir süredir değiştirmediği fiyatlarında değişikliğe gitti. Klasikleşen modelleri ve yenilenen tarzı ile Ocak ayında da dikkat çekmeyi başardı. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E-serisi, EQE ve EQS fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in Ocak 2025 fiyat listesi