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Mercedes Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

etiket Mercedes Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Mercedes
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
07.01.2025 - 15:01

1926 yılında kurulan Alman otomobil devi Mercedes, yılın ilk fiyat listelerini yayınladı. Değişmeyen konfor, lüks ve kalite anlayışı ile otomobil tutkunlarının gözdeleri arasında yer alan Mercedes, bir süredir değiştirmediği fiyatlarında değişikliğe gitti. Klasikleşen modelleri ve yenilenen tarzı ile Ocak ayında da dikkat çekmeyi başardı. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E-serisi, EQE ve EQS fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in Ocak 2025 fiyat listesi

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
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Mercedes Fiyat Listesi

Mercedes Fiyat Listesi

Alman otomotiv üreticisi Mercedes, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde değiştirmediği fiyatlarını Ocak ayında değiştirdi. Markanın A serisi otomobilleri bu ay 2.547.200 TL'den başlatan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyat listeleri markanın internet sitesinden alınmış olup seçtiğiniz otomobilin kampanyalarına ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

  • A 200 AMG - Fiyatı 2.547.200 TL

  • Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance - 4.677.400 TL

Mercedes A Serisi Sedan Fiyat Listesi

  • A 200 Sedan AMG Benzin - 2.621.700 TL

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

  • C 200 4MATIC Avantgarde - 3.672.200 TL

  • C 200 4MATIC AMG - 3.826.200 TL

  • AMG C 43 4MATIC Performance - 5.780.400 TL

  • AMG C 63 S E-PERFORMANCE - 8.956.900 TL

Mercedes EQE Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes EQE Fiyat Listesi Ocak 2025

  • EQE 280 AMG Elektrik - Fiyatı 3.891.400 TL 

  • Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 6.111.000 TL

Mercedes Yeni E Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes Yeni E Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni E 180 Exclusive - 5.086.700 TL

  • Yeni E 180 AMG - 5.221.700 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC Exclusive - 7.114.400 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC AMG - 7.301.400 TL

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Mercedes Yeni EQS Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes Yeni EQS Fiyat Listesi Ocak 2025

  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 6.350.500 TL 

  • EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 7.587.500 TL 

  • Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Performance - 8.057.000 TL

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 15.840.600 TL

  • S 500 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 17.230.600 TL

  • AMG S 63 E-PERFORMANCE - Fiyatı 28.207.100 TL

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes-Maybach S-Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Mercedes-Maybach S 580 4MATIC Inspiration+ - 22.914.600 TL

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes CLA Shooting Brake Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Performance - 4.853.900 TL

Mercedes C-Serisi Estate Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes C-Serisi Estate Fiyat Listesi Ocak 2025

  • C 200 4MATIC All-Terrain - 3.747.200 TL

  • Mercedes-AMG C 43 4MATIC Estate Performance - 5.923.900 TL

  • Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE Estate - 9.110.400 TL

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Mercedes CLA Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes CLA Fiyat Listesi Ocak 2025

  • CLA 200 AMG - 2.898.700 TL

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance - 4.631.400 TL

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes CLE Coupé Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Yeni CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 5.836.400 TL

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes CLE Cabriolet Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Yeni CLE 300 4MATIC Cabriolet AMG - 6.425.900 TL

Mercedes EQA Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes EQA Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni EQA 250+ AMG - 2.716.700 TL 

  • Yeni EQA 350 4MATIC AMG - 3.337.100 TL

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025
  • GLA 200 AMG - 3.134.200 TL
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Mercedes EQB Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes EQB Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni EQB 250+ AMG - 2.764.700 TL 

  • Yeni EQB 350 4MATIC AMG - 3.421.100 TL

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni GLB 200 Progressive - 3.386.200 TL 

  • Yeni GLB 200 AMG - 3.563.200 TL

Mercedes GLC Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes GLC Fiyat Listesi Ocak 2025

  • GLC 180AMG - 4.329.200 TL

  • GLC 300 d 4MATIC AMG - 6.271.900 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATICPerformance - 6.738.400 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE - 9.692.900 TL

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes GLC Coupé Fiyat Listesi Ocak 2025

  • GLC 180 Coupé AMG - 4.529.700 TL

  • Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC Coupé Performance - 6.962.400 TL

  • Mercedes-AMG GLC 63 S E PERFORMANCE Coupé - 9.994.400 TL

Mercedes Yeni GLE Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes Yeni GLE Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Yeni GLE 300 d 4MATIC AMG - 13.279.400 TL
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Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Ocak 2025

  • G 580 with EQ Technology Edition One - 13.552.000 TL 

  • G 450 d Heritage - 17.781.100 TL

  • G 500 Heritage - 18.927.100 TL

  • Mercedes-AMG G 63 Performance - 25.109.100 TL

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes AMG GT 4-Kapı Coupé Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance - 11.567.100 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE - 21.133.600 TL

Mercedes-AMG SL Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes-AMG SL Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Mercedes-AMG SL 43 Performance - 12.044.900 TL

  • Mercedes-AMG SL 63 4MATIC+ Performance - 22.040.100 TL

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Ocak 2025

Mercedes-AMG GT Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Mercedes-AMG GT 43 Performance - 11.636.900 TL

  • Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ Performance - 22.052.100 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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