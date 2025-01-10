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Mini Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

etiket Mini Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.01.2025 - 08:08

2001 yılından beri BMW çatısı altında faaliyet gösteren Mini Cooper, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Spor araba denilence ilk akla gelen otomobil üreticileri arasında yerini alan Mini Cooper, güncellenen fiyatları ile yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Genç ve dinamik kitlenin tercih ettiği marka, 2025 yılında da modern ve şık çizgisiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazır. Peki, Mini Cooper, benzinli veya elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Mini'nin Ocak 2025 fiyat listesi

Kaynak

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Mini Fiyat Listesi

Mini Fiyat Listesi

Mini Cooper, 1 Ocak'tan itibaren geçerli fiyat listelerini yayınlandı. Yeni yıla hızlı bir giriş yapan Mini'nin Yeni Mini Cooper 3 Kapılı modelleri Ocak ayında 2.133.400 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar Mini tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatlardır. Ancak kampanya ve opsiyonlara göre fiyatlarda değişiklik olabileceğini de bilmelisiniz.

Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Ocak 2025

Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 Favoured 1.923.900 TL 

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 John Cooper Works 3.544.600 TL

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Ocak 2025

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 2.133.400 TL 

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.298.000 TL

Yeni Mini John Cooper Works Fiyat Listesi Ocak 2025

Yeni Mini John Cooper Works Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Yeni Mini John Cooper Works Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 3.754.900 TL

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Ocak 2025

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 1.926.900 TL 

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.060.000 TL

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Yeni Mini Cooper Cabrio Fiyat Listesi Ocak 2025

Yeni Mini Cooper Cabrio Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni Mini Cooper Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 204 Favoured 3.504.400

  • TL

  • Yeni Mini John Cooper Works Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 3.804.700 TL

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Ocak 2025

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Ocak 2025

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 Favoured 2.794.800 TL 

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 John Cooper Works 3.051.000 TL

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Ocak 2025

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Ocak 2025
  • Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Otomatik Benzin 1998 / 300 John Cooper Works 4.504.300 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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