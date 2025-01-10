Mini Fiyat Listesi Ocak 2025! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

2001 yılından beri BMW çatısı altında faaliyet gösteren Mini Cooper, Ocak ayı fiyatlarını duyurdu. Spor araba denilence ilk akla gelen otomobil üreticileri arasında yerini alan Mini Cooper, güncellenen fiyatları ile yeni yıla da hızlı bir giriş yaptı. Genç ve dinamik kitlenin tercih ettiği marka, 2025 yılında da modern ve şık çizgisiyle dikkatleri üzerine çekmeye hazır. Peki, Mini Cooper, benzinli veya elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mini'nin Ocak 2025 fiyat listesi

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