Türkiye'nin En İtibarlı Markaları Belli Oldu! İşte 35 Sektörde Türkiye'nin Enleri!
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları Belli Oldu! İşte 35 Sektörde Türkiye'nin Enleri!
Kaynak: https://www.itibarakademisi.com/portf...
Türkiye'nin 'En İtibarlı Markaları' belli oldu! Türkiye İtibar Endeksi Araştırması, bu yıl da Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirildi. Bu yıl 14. kez gerçekleştirilen araştırma İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ömer Bilen'in danışmanlığı ile 26 bölge ve 72 ilde yürütüldü. Akaryakıttan beyaz eşyaya, hastaneden fast food sektörüne 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların algı ve itibarı ölçümlendi. Peki, Türkiye'nin en itibarlı markaları hangileri?
Gelin, öğrenelim...
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Türkiye İtibar Akademisi araştırmayı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilden tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin aranması ile gerçekleştirdi.
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Türkiye Geneli Alfabetik Sıralaması: Türkiye'nin En İtibarlı Markaları
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Akaryakıt Sektörü
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Alkolsüz İçecekler
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Altın ve Mücevherat
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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Bankacılık
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Beyaz Eşya
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Beyaz Et
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Bebek Ve Çocuk Ürünleri
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Bisküvi, Şekerleme Ve Çikolata
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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Küçük Ev Aletleri
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: E Ticaret Sitesi
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Erkek Giyim
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Elektronik Perakende
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Enerji
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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Fast Food
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Holding
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: İnşaat Sektörü
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kripto Para Borsası
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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kargo
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Mobilya Ve Yatak
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Tesettür Giyim
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Otomobil
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Pizza
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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Porselen Ve Züccaciye Ürünü
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Sigorta
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Süpermarket
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Süt Ve Süt Ürünleri
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Spor Giyim
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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kadın Giyim
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: İç Giyim
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Ev Tekstili
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kozmetik Zinciri
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Şampuan ve Saç Bakım Ürünü
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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Turizm Acentesi / Seyahat Acentesi
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Özel Hastane
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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