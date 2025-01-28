Türkiye'nin En İtibarlı Markaları Belli Oldu! İşte 35 Sektörde Türkiye'nin Enleri!

Türkiye'nin 'En İtibarlı Markaları' belli oldu! Türkiye İtibar Endeksi Araştırması, bu yıl da Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirildi. Bu yıl 14. kez gerçekleştirilen araştırma İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ömer Bilen'in danışmanlığı ile 26 bölge ve 72 ilde yürütüldü. Akaryakıttan beyaz eşyaya, hastaneden fast food sektörüne 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların algı ve itibarı ölçümlendi. Peki, Türkiye'nin en itibarlı markaları hangileri?

Gelin, öğrenelim...