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Yaşam
Türkiye'nin En İtibarlı Markaları Belli Oldu! İşte 35 Sektörde Türkiye'nin Enleri!

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları Belli Oldu! İşte 35 Sektörde Türkiye'nin Enleri!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.01.2025 - 11:19

Türkiye'nin 'En İtibarlı Markaları' belli oldu! Türkiye İtibar Endeksi Araştırması, bu yıl da Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirildi. Bu yıl 14. kez gerçekleştirilen araştırma İstanbul Kent Üniversitesi iş birliği ve Bursa Teknik Üniversitesi'nde görev yapan Doç. Dr. Ömer Bilen'in danışmanlığı ile 26 bölge ve 72 ilde yürütüldü. Akaryakıttan beyaz eşyaya, hastaneden fast food sektörüne 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kurumların algı ve itibarı ölçümlendi. Peki, Türkiye'nin en itibarlı markaları hangileri?

Gelin, öğrenelim...

Kaynak: https://www.itibarakademisi.com/portf...
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Türkiye İtibar Akademisi araştırmayı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilden tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin aranması ile gerçekleştirdi.

Türkiye İtibar Akademisi araştırmayı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Türkiye Örneklemi” olarak kabul ettiği 26 bölge ve 72 ilden tesadüfi seçim metotları ile belirlenen 15 bin kişinin aranması ile gerçekleştirdi.

10 Aralık 2024 ila 10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, ana ve alt sektörleri ile 35 farklı sektörde faaliyet gösteren şirket ve kuruma yer verildi. Şirketilerin algıları ve itibarları ölçümlendi.

Türkiye Geneli Alfabetik Sıralaması: Türkiye'nin En İtibarlı Markaları

Türkiye Geneli Alfabetik Sıralaması: Türkiye'nin En İtibarlı Markaları

  •  Arçelik

  • Hepsiburada

  • Karaca Home

  • Kiğılı

  • Koç Holding

  • Koton 

  • Trendyol 

  • Ülker 

  • Zara 

  • Zorlu Holding

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Akaryakıt Sektörü

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Akaryakıt Sektörü

AlpetAygaz, Aytemiz, Petrol Ofisi, Go Petrol, Opet, Shell, Sunpet, Total Energies, Türkiye Petrolleri

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Alkolsüz İçecekler

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Alkolsüz İçecekler

Coca Cola, Cola Turka, Dimes, Fanta, Fuse Tea, Juss, Pepsi, Red Bull, Sarıyer Gazoz, Tamek

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Altın ve Mücevherat

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Altın ve Mücevherat

Ahlatcı, Altınbaş, Atasay, Blue Diamond, Cartier, Kafkas Pırlanta, Nadir Gold, Sina PırlantaSo ChicZen Pırlanta

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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Bankacılık

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Bankacılık

AkbankDenizbankGaranti BankasıHalkbankKuveyt TürkQNBTürkiye İş BankasıVakıfbankYapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Beyaz Eşya

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Beyaz Eşya

Altus, Arçelik, Beko, Bosch, Hoover, Regal, Samsung, Siemens, Uğur Derin Dondurucu, Vestel

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Beyaz Et

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Beyaz Et

BanvitBeypiliçCPDardanel Ton,  Erpiliç,  Gedik, Keskinoğlu, Lezita, Migros, Şenpiliç

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Bebek Ve Çocuk Ürünleri

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Bebek Ve Çocuk Ürünleri

AptamilCanbebeCicibebeCivilDalin, EbebekLC Waikiki, Molfix, Prima, Sleepy

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Bisküvi, Şekerleme Ve Çikolata

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Bisküvi, Şekerleme Ve Çikolata

DidoElvan GıdaEtiKent GıdaMilanoSarayŞölenTadelleTorkuÜlker

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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Küçük Ev Aletleri

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Küçük Ev Aletleri

ArçelilkArnicaArzumBoschDysonFakirKaracaPhilipsSinboVestel

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: E Ticaret Sitesi

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: E Ticaret Sitesi

AmazonÇiçeksepeti, Hepsiburada, İkas, MediaMarkt, N11, Sahibinden, TeknosaTemuTrendyol

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Erkek Giyim

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Erkek Giyim

AltınyıldızAvva, D’S Damat, Hatemoğlu, Kiğılı, Koton, Lufian, Süvari, Tudors, Zara

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Elektronik Perakende

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Elektronik Perakende

Apple, Arçelik, Arzum, Casper, Hepsiburada, Mediamarkt, Samsung, Teknosa, Trendyol, Vestel

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Enerji

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Enerji

 AKSA Doğalgaz, ASTOR EnerjiEnerjisaEnkaGediz Enerji GESAN, Limak, Tatlıpınar EnerjiTüpraşZorlu Enerji

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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Fast Food

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Fast Food

Bereket DönerBurger KingBurger YiyelimDürümleHD İskender, KomageneKöfteci Yusuf, Maydonoz DönerMC Donalds, Saloon Burger

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Holding

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Holding

Alarko Holding, Anadolu Grubu, Borusan, Doğan Holding, Doğuş Holding, Eczacıbaşı, Koç Holding, Sabancı Holding, Yıldız Holding,  Zorlu Holding

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: İnşaat Sektörü

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: İnşaat Sektörü

AğaoğluArtaş Holding, Kalyon, Kiptaş, Kolin, Limak, NEF, Rönesans, Sinpaş, Toki 

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kağıt Havlu ve Tuvalet Kağıdı

Familia, Komili, Maylo, Papia, Selpak, Silen, Sleepy, Sofia, Solo, Teno

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kripto Para Borsası

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kripto Para Borsası

Binance, Bitexen, BTC Türk, Papara

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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kargo

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kargo

Aras Kargo, DHL, HepsiJet, MNG, Ptt Kargo, Sürat Kargo, Trendyol Express, UPS, Yurtiçi Kargo

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Mobilya Ve Yatak

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Mobilya Ve Yatak

Alfemo, Bambi, Bellona, Divan Ev, Enza Home, Ergül Mobilya, İstikbal, Moda Life, Mondi Home, Yataş

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Tesettür Giyim

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Tesettür Giyim

Armine Giyim, İmannoor, İpekyol, LC Waikiki, Manuka, Moda Selvim, ModanisaSefa Merve, Tuğba, Zühre

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Otomobil

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Otomobil

BMW, Cherry, Ford, Hyundai, Mercedes Benz, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Pizza

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Pizza

Domino’s Pizza, Little Caesars, Papa John’s, Pasaport Pizza, Pizza Bulls, Pizza Hut, Pizza Lazza, Pizza Pizza, Sbarro, Terra Pizza

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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Porselen Ve Züccaciye Ürünü

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Porselen Ve Züccaciye Ürünü

Acar, Bella Maison, Emsan, English Home, Güral Porselen, Karaca, Keramika, Kütahya Porselen, Porland, Schafer

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Sigorta

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Sigorta

Aksigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta, AXA Sigorta, Ergo Sigorta, Eureko Sigorta, Mapfre Sigorta, Neova, Sompo Japan Sigorta, Türkiye Sigorta

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Süpermarket

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Süpermarket

A101, Anpa Gross, Bim, CarrefourSA, Happy Center, Kim Market, Macro Center, Migros, Onur Market, Şok

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Süt Ve Süt Ürünleri

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Süt Ve Süt Ürünleri

Dost, Ekici, İçim, Mis, Pınar, Sek Süt, Sütaş, Teksüt, Torku, Yörükoğlu

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Spor Giyim

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Spor Giyim

Adidas, Asics, Decathlon, Hummel, Kinetix, Lescon, NikeOysho, Under Armour, Zara

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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kadın Giyim

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kadın Giyim

DefactoH&Mİpekyol, Koton, LC Waikiki, Mango, Mavi, Stradivarius, Trendyol Milla, Zara

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: İç Giyim

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: İç Giyim

Calvin Klein, Dagi, Defacto, Intımissimi, Katia and Bony, Koton, PentiPierre Cardin, Suwen, Victoria’s Secret

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Ev Tekstili

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Ev Tekstili

Chakra, English Home, H&M, Karaca, LC Waikiki Home, Linens, Madame Coco, Özdilek, Sarar, Taç

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kozmetik Zinciri

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Kozmetik Zinciri

Alix Avien, Avon, FlormarGolden Rose, Gratis, Kiko, Mac Cosmetic, Rossman, Sephora, Watsons

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Şampuan ve Saç Bakım Ürünü

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Şampuan ve Saç Bakım Ürünü

Bioblas, Clear, Dove, Elidor, Gliss, Head & Shoulders, Loreal Elseve,  Pantene, Restorex, Yves Rocher

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Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Turizm Acentesi / Seyahat Acentesi

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Turizm Acentesi / Seyahat Acentesi

Coral Travel, ETS Tur, Jolly Tur, MNG Turizm Prontotour, Setur,  TatilBudur, Tatilsepeti, Touristica

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Özel Hastane

Türkiye'nin En İtibarlı Markaları: Özel Hastane

Acıbadem, Amerikan Hastanesi, Florence Nightingale Hastanesi, Koç Üniversite Hastanesi, Liv Hospital, Medical Park, Medical Point, Medicana, Medipol, Memorial

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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