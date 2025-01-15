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En Yüksek Emekli Maaş Promosyonunu Hangi Banka Veriyor? İşte Bankaların 2025 Yılı Emekli Maaş Promosyonları

En Yüksek Emekli Maaş Promosyonunu Hangi Banka Veriyor? İşte Bankaların 2025 Yılı Emekli Maaş Promosyonları

Emekli Maaşı Promosyon
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.01.2025 - 11:34

Yeni maaş dönemine başlayan emekliler bankaların sunduğu promosyonları araştırmaya başladı. Bankalar arasına artan rekabeti ile yenilenen promosyon ödemeleri de dikkat çekti. Peki, 2025 yılında hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En çok emekli promosyonunu veren banka hangisi? HalkBank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonları ne kadar?

İşte, banka banka emekli nakit promosyon kampanyaları:

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Emekli maaş zamlarının ve en düşük emekli maaşının belli olmasının ardından bankalar, 2025 yılı emekli promosyonlarını duyurmaya başladılar.

Emekli maaş zamlarının ve en düşük emekli maaşının belli olmasının ardından bankalar, 2025 yılı emekli promosyonlarını duyurmaya başladılar.

UYARI: Bankaların maaş promosyonları dışında müşterilerine sundukları ek hizmetler, kampanya, indirim veya ödüller için banka yetkilisi ile görüşmeniz gerekmektedir. Bankaların ilgili kampanyaları belirli tarihler arasında maaşını taşıyan müşteriler için geçerlidir. Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler için belirlenen emekli promosyonları bir defaya mahsus olmak üzere ödenir. 

İşte, bankaların yeni emekli promosyon kampanyaları 👇

2025 Akbank Emekli Promosyonu

2025 Akbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Akbank'a taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 5.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 1.250 TL I Toplam: 6.250 TL 

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 8.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 2.000 TL I Toplam: 10.000 TL 

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 10.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 2.500 TL I Toplam: 12.500 TL 

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara SGK Promosyon tutarı: 12.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 3.000 TL I Toplam: 15.000 TL 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

2025 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Türkiye İş Bankası'a taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 QNB Finansbank Emekli Promosyonu

2025 QNB Finansbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 6.250 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 12.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 Garanti BBVA Emekli Promosyonu

2025 Garanti BBVA Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 6.250 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 12.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

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2025 Halkbank Emekli Promosyonu

2025 Halkbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Halkbank'a taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu

2025 Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu

Emekli maaşını TEB'e taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 5.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 9.000 TL I Toplam: 14.000 TL 

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 8.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 9.000 TL I Toplam: 17.000 TL 

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olan vatandaşlara SGK Promosyon tutarı: 10.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 9.000 TL I Toplam: 19.000 TL 

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara SGK Promosyon tutarı: 12.000 TL ve Ek Promosyon tutarı: 9.000 TL I Toplam: 21.000 TL 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 VakıfBank Emekli Promosyonu

2025 VakıfBank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 DenizBank Emekli Promosyonu

2025 DenizBank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını DenizBank'a taşıyan emeklilere 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu

'SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.'

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2025 Ziraat Katılım Emekli Promosyonu

2025 Ziraat Katılım Emekli Promosyonu

'SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Katılım aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.'

2025 Yapı Kredi Emekli Promosyonu

2025 Yapı Kredi Emekli Promosyonu

Emekli maaşını YapıKredi'ye taşıyan emeklilere 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 6.250 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 12.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 ING Bank Emekli Promosyonu

2025 ING Bank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını ING'ye taşıyan emeklilere 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 6.250 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 12.500 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 Türkiye Finans Emekli Promosyonu

2025 Türkiye Finans Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyan emeklilere 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu

2025 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Kuveyt Türk'e taşıyan emekliler: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

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2025 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu

2025 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Albaraka Türk'e taşıyan emekliler: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 6.500 TL 

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 10.400 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 13.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 15.600 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

Maaşına ek 2 otomatik ödeme talimatı verenler, 7.900 ila 17.000 TL arasında emekli promosyonu alabilirler. Emekli maaşlarını bankaya taşıması için bir başkasına referans olanlar ise her müşteride 500 TL olmak üzere 3.000 TL'ye kadar ek promosyon kazanabilirler. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

2025 Şekerbank Emekli Promosyonu

2025 Şekerbank Emekli Promosyonu

Emekli maaşını Şekerbank'e taşıyan emekliler: 

  • Emekli maaşı 0- 9.999 TL arası olanlara 5.000 TL

  • Emekli maaşı 10.000-14.999 TL arası olanlara 8.000 TL

  • Emekli maaşı 15.000-19.999 TL arası olanlara 10.000 TL

  • 20.000 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 12.000 TL emekli maaşı promosyon ödemesi yapılıyor. 

(3 yıllığına peşin olarak yapılan tek seferlik promosyon ödemesi)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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