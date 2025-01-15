En Yüksek Emekli Maaş Promosyonunu Hangi Banka Veriyor? İşte Bankaların 2025 Yılı Emekli Maaş Promosyonları

UYARI: Bankaların maaş promosyonları dışında müşterilerine sundukları ek hizmetler, kampanya, indirim veya ödüller için banka yetkilisi ile görüşmeniz gerekmektedir. Bankaların ilgili kampanyaları belirli tarihler arasında maaşını taşıyan müşteriler için geçerlidir. Emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden müşteriler için belirlenen emekli promosyonları bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.

İşte, bankaların yeni emekli promosyon kampanyaları 👇