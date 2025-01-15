En Yüksek Emekli Maaş Promosyonunu Hangi Banka Veriyor? İşte Bankaların 2025 Yılı Emekli Maaş Promosyonları
En Yüksek Emekli Maaş Promosyonunu Hangi Banka Veriyor? İşte Bankaların 2025 Yılı Emekli Maaş Promosyonları
Yeni maaş dönemine başlayan emekliler bankaların sunduğu promosyonları araştırmaya başladı. Bankalar arasına artan rekabeti ile yenilenen promosyon ödemeleri de dikkat çekti. Peki, 2025 yılında hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En çok emekli promosyonunu veren banka hangisi? HalkBank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Ziraat, Denizbank, Akbank, İş Bankası emekli promosyonları ne kadar?
İşte, banka banka emekli nakit promosyon kampanyaları:
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Emekli maaş zamlarının ve en düşük emekli maaşının belli olmasının ardından bankalar, 2025 yılı emekli promosyonlarını duyurmaya başladılar.
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2025 Akbank Emekli Promosyonu
2025 Türkiye İş Bankası Emekli Promosyonu
2025 QNB Finansbank Emekli Promosyonu
2025 Garanti BBVA Emekli Promosyonu
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2025 Halkbank Emekli Promosyonu
2025 Türk Ekonomi Bankası (TEB) Emekli Promosyonu
2025 VakıfBank Emekli Promosyonu
2025 DenizBank Emekli Promosyonu
2025 Ziraat Bankası Emekli Promosyonu
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2025 Ziraat Katılım Emekli Promosyonu
2025 Yapı Kredi Emekli Promosyonu
2025 ING Bank Emekli Promosyonu
2025 Türkiye Finans Emekli Promosyonu
2025 Kuveyt Türk Emekli Promosyonu
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2025 Albaraka Türk Katılım Bankası Emekli Promosyonu
2025 Şekerbank Emekli Promosyonu
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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