Akaryakıta Rekor Zam Yolda! Motorin ve Benzine Çifte Zam Geliyor
Akaryakıta Rekor Zam Yolda! Motorin ve Benzine Çifte Zam Geliyor
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından akaryakıta bir zam daha geliyor. Üstelik bu kez motorin ve benzine art arada zam gelmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri zammı 'rekor artış' olarak nitelendirirken araç sahipleri de depolarını ne kadara dolduracaklarını hesaplamaya çalışıyor. Peki, motorin ve benzerine ne kadar zam gelecek? Benzin kaç para olacak? Motorinin litre fiyatı ne kadar olacak?
İşte, güncel akaryakıt fiyatları ve akaryakıt zammının tarihi...
Kaynak: Sözcü
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Akaryakıta çifte zam: Motorinin litre fiyatı 50 TL'ye ulaşabilir!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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