Akaryakıta Rekor Zam Yolda! Motorin ve Benzine Çifte Zam Geliyor

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından akaryakıta bir zam daha geliyor. Üstelik bu kez motorin ve benzine art arada zam gelmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri zammı 'rekor artış' olarak nitelendirirken araç sahipleri de depolarını ne kadara dolduracaklarını hesaplamaya çalışıyor. Peki, motorin ve benzerine ne kadar zam gelecek? Benzin kaç para olacak? Motorinin litre fiyatı ne kadar olacak?

İşte, güncel akaryakıt fiyatları ve akaryakıt zammının tarihi...

Kaynak: Sözcü