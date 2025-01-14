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Akaryakıta Rekor Zam Yolda! Motorin ve Benzine Çifte Zam Geliyor

Akaryakıta Rekor Zam Yolda! Motorin ve Benzine Çifte Zam Geliyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 12:55

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmaların ardından akaryakıta bir zam daha geliyor. Üstelik bu kez motorin ve benzine art arada zam gelmesi bekleniyor. Sektör temsilcileri zammı 'rekor artış' olarak nitelendirirken araç sahipleri de depolarını ne kadara dolduracaklarını hesaplamaya çalışıyor. Peki, motorin ve benzerine ne kadar zam gelecek? Benzin kaç para olacak? Motorinin litre fiyatı ne kadar olacak? 

İşte, güncel akaryakıt fiyatları ve akaryakıt zammının tarihi...

Kaynak: Sözcü

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Akaryakıta çifte zam: Motorinin litre fiyatı 50 TL'ye ulaşabilir!

Akaryakıta çifte zam: Motorinin litre fiyatı 50 TL'ye ulaşabilir!

Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla 80 dolara ulaşırken, sektör kaynakları tarafından paylaşılan bilgiye göre akaryakıta çifte zam yolda. Sözcü'nün haberine göre, 16 Ocak Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren geçerli olacak zamla birlikte motorinin litre fiyatı 2,34 TL, benzinin litre fiyatı ise 1,56 TL artacak. 

Akaryakıt zamlarının ardından ülkemizin kimi şehirlerinde motorinin 50 TL'yi geçmesi dahi bekleniyor.

Peki, LPG'ye zam gelecek mi?

Peki, LPG'ye zam gelecek mi?

16 Ocak'taki rekor kabul edilen motorin ve benzin zammının ardından LPG'ye de zam geleceği tahmin ediliyor. Uzmanlar zamların ilerleyen günlerde pompaya yansıyabileceğini dile getirseler de şimdilik LPG fiyatlarına ilişkin bir değişiklik görülmüyor. 

Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin, motorin ve LPG ne kadar? 👇

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 45.16 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 45.66 TL

  • LPG litre fiyatı 26.61 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 45.31 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 45.77 TL

  • LPG litre fiyatı 26.17 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 45.78 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 46.43 TL

  • LPG litre fiyatı 26.11 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 46.16 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 46.82 TL

  • LPG litre fiyatı 26.01 TL 

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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