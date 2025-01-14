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"Ben Bir Malım!" Prof. Dr. Özkara'dan "İşleri Doğru Yapan İnsanların Mutlu Olma İhtimali Yok" Açıklaması

"Ben Bir Malım!" Prof. Dr. Özkara'dan "İşleri Doğru Yapan İnsanların Mutlu Olma İhtimali Yok" Açıklaması

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 10:21

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Sosyal medyada paylaştığı videolarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu kez 'Ben bir malım' ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti. YouTube'da yayınlanan Cansu Canan ile Sohbet programına konuk olan Özkara, trafikte beklerken önünüze giren arabadan sırada önünüze geçen vatandaşa, kurallara uymayanlardan borçlara gelen zamlara pek çok konunun altını çizerek 'Aslında hepimiz malız' dedi. Peki, Behçet Yalın Özkara neden 'mal gibi hissediyorum' dedi? 

İşte, detaylar...

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Cansu Canan Özgen'in 27 Aralık programına konuk olan Behçet Yalın Özkara, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Cansu Canan Özgen'in 27 Aralık programına konuk olan Behçet Yalın Özkara, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Programda 'başarı için doğru bildiğimiz yanlışlardan' söz eden Özkara, 'Çalışan mı, yoksa konuşan mı kazanır?', 'Salak insanlar neden başarılı olur?', 'İyi yalancılar başarılı olur mu?', 'Şerefsizlik veya yalakalık başarı getirir mi?' sorularına yanıt verdi.

Cansu Canan'ın "Neden ben bir malım dediniz?" aslında sorusuna da çoğumuzun anlayacağı bir perspektiften yanıt veren Özkara, toplumsal konulara değindi.

Cansu Canan'ın "Neden ben bir malım dediniz?" aslında sorusuna da çoğumuzun anlayacağı bir perspektiften yanıt veren Özkara, toplumsal konulara değindi.

Behçet Yalın Özkara, bu açıklamanın nedenini anlatmak için trafikte önümüze geçen araçtan sıra beklemeyen insanlara, borçlarını ödemeyerek kâra geçenlerden her şeyi doğru yaparak başarısız olanlara değindi.

Behçet Yalın Özkara, bu açıklamanın nedenini anlatmak için trafikte önümüze geçen araçtan sıra beklemeyen insanlara, borçlarını ödemeyerek kâra geçenlerden her şeyi doğru yaparak başarısız olanlara değindi.

Özkara, ünlü sunucu Cansu Canan'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Trafikte bekliyorum, zınk arabanın teki benim önüme giriyor. Ve hiçbir şey olmuyor. O giriyor benim belki yarım saat beklememe o 20 dakka önüme geçiyor. Kimi zaman bir yerde duruyorum, hiçbir ceza yememen gereken yerde pat ben ceza yiyorum. Bir başkası kaldırıma çıkıyor ve ceza yok. 

Ben bütün borçlarımı, devlete olan borçlarımı falan zamanında ödüyorum. Kimileri çat af geliyor, kara geçiyorlar. Ben bir mal gibi hissediyorum. 

Her şeyi doğru bir şekilde yapmaya çalışarak kendimi enayi gibi hissediyorum bu toplum içerisinde'

Üstelik "mal gibi hissediyorum" söyleminin sadece bir kendisi için değil hepimiz için geçerli olduğunu ifade eden Özkara, "hep o akıllılar kazanıyor" dedi.

Üstelik "mal gibi hissediyorum" söyleminin sadece bir kendisi için değil hepimiz için geçerli olduğunu ifade eden Özkara, "hep o akıllılar kazanıyor" dedi.

Havalanında sırada önüne geçen kişiye güvenliğin de sıradaki insanların da bir şey dememesine değinen Özkara, 'ben uyarsam belki dayak yiyeceğim orada' diyerek kaygılarını belirtti ve 'Böyle bir toplumsal yapıda işleri doğru düzgün yapan insanların mal gibi hissettiği toplumsal yapıda geleceğin güzel olma ihtimali yok. Ben bunu belirtmek için 'ben bir malım' dedim.' dedi.

İşte, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'dan "Mal gibi hissediyorum" açıklaması 👇

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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