"Ben Bir Malım!" Prof. Dr. Özkara'dan "İşleri Doğru Yapan İnsanların Mutlu Olma İhtimali Yok" Açıklaması

Sosyal medyada paylaştığı videolarla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu kez 'Ben bir malım' ifadeleri ile dikkatleri üzerine çekti. YouTube'da yayınlanan Cansu Canan ile Sohbet programına konuk olan Özkara, trafikte beklerken önünüze giren arabadan sırada önünüze geçen vatandaşa, kurallara uymayanlardan borçlara gelen zamlara pek çok konunun altını çizerek 'Aslında hepimiz malız' dedi. Peki, Behçet Yalın Özkara neden 'mal gibi hissediyorum' dedi?
İşte, detaylar...
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Cansu Canan Özgen'in 27 Aralık programına konuk olan Behçet Yalın Özkara, yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
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Cansu Canan'ın "Neden ben bir malım dediniz?" aslında sorusuna da çoğumuzun anlayacağı bir perspektiften yanıt veren Özkara, toplumsal konulara değindi.
Behçet Yalın Özkara, bu açıklamanın nedenini anlatmak için trafikte önümüze geçen araçtan sıra beklemeyen insanlara, borçlarını ödemeyerek kâra geçenlerden her şeyi doğru yaparak başarısız olanlara değindi.
Üstelik "mal gibi hissediyorum" söyleminin sadece bir kendisi için değil hepimiz için geçerli olduğunu ifade eden Özkara, "hep o akıllılar kazanıyor" dedi.
İşte, Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'dan "Mal gibi hissediyorum" açıklaması 👇
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Ünlü profesörün sosyal medyada da yerini alan söylemlerine katılanlar da çoktu! 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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