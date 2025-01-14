"Ben Bir Malım!" Prof. Dr. Özkara'dan "İşleri Doğru Yapan İnsanların Mutlu Olma İhtimali Yok" Açıklaması

Özkara, ünlü sunucu Cansu Canan'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Trafikte bekliyorum, zınk arabanın teki benim önüme giriyor. Ve hiçbir şey olmuyor. O giriyor benim belki yarım saat beklememe o 20 dakka önüme geçiyor. Kimi zaman bir yerde duruyorum, hiçbir ceza yememen gereken yerde pat ben ceza yiyorum. Bir başkası kaldırıma çıkıyor ve ceza yok.

Ben bütün borçlarımı, devlete olan borçlarımı falan zamanında ödüyorum. Kimileri çat af geliyor, kara geçiyorlar. Ben bir mal gibi hissediyorum.

Her şeyi doğru bir şekilde yapmaya çalışarak kendimi enayi gibi hissediyorum bu toplum içerisinde'