Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım
Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design/fresh
Yaratıcı zihinlerin güçlü hayal güçleri ile ortaya çıkan ve adeta göz kanatan tasarımlarla karşınızdayız! 'Neler gördüm ben?' dedirtecek tasarımların yapılış amacını da sorgulayacaksınız. Hazırsanız, haftanın kötü tasarımlarını şöyle bırakıyoruz: Sizin için derlediğimiz 13 eşsiz 9gag tasarımı arasından en çok beğendiğinizi yorumlara yazmayı da unutmayın!
Gördükleriniz karşısında ufkunuz açılacak!
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1. Neyse ki bir yerde hata yaptıklarını anlayıp tabela asmışlar!
2. Teknolojinin geldiği son nokta!
3. Hiçbir yere gitmeyen merdivenlere hoş geldiniz.
4. Erkekler giremez, sadece çocuklu kadınlar...
5. Bazen su da olsan gidemezsin...
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6. Müteahhiti tanıdığınıza yemin edebilirsiniz, ama kanıtlayamazsınız.
7. İşte karşınızda taklitte gelinen en üst seviye: Lopo!
8. Bu dersi anlamayan öğrenciye kızamazsınız!
9. Market arabası ile gezilemeyen tek market!
10. Peki bu ketçabı denemek ister misiniz?
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11. Bir şey eksik ama ne?..
12. Biraz da mühendislik dehası!
13. Hoş geldin 20025...
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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Hepsi birbirinden ahmakça 😁