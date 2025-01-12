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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 13 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.01.2025 - 23:01

Yaratıcı zihinlerin güçlü hayal güçleri ile ortaya çıkan ve adeta göz kanatan tasarımlarla karşınızdayız! 'Neler gördüm ben?' dedirtecek tasarımların yapılış amacını da sorgulayacaksınız. Hazırsanız, haftanın kötü tasarımlarını şöyle bırakıyoruz: Sizin için derlediğimiz 13 eşsiz 9gag tasarımı arasından en çok beğendiğinizi yorumlara yazmayı da unutmayın! 

Gördükleriniz karşısında ufkunuz açılacak!

Kaynak: https://9gag.com/tag/crappy-design/fresh

Geçen Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarını da Keşfedebilirsiniz👇

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1. Neyse ki bir yerde hata yaptıklarını anlayıp tabela asmışlar!

1. Neyse ki bir yerde hata yaptıklarını anlayıp tabela asmışlar!

'İnanın ya da inanmayın bu

Yastıklar betondan yapılmış, zıplamayın'

2. Teknolojinin geldiği son nokta!

2. Teknolojinin geldiği son nokta!

3. Hiçbir yere gitmeyen merdivenlere hoş geldiniz.

3. Hiçbir yere gitmeyen merdivenlere hoş geldiniz.

4. Erkekler giremez, sadece çocuklu kadınlar...

4. Erkekler giremez, sadece çocuklu kadınlar...

5. Bazen su da olsan gidemezsin...

5. Bazen su da olsan gidemezsin...
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6. Müteahhiti tanıdığınıza yemin edebilirsiniz, ama kanıtlayamazsınız.

6. Müteahhiti tanıdığınıza yemin edebilirsiniz, ama kanıtlayamazsınız.

7. İşte karşınızda taklitte gelinen en üst seviye: Lopo!

7. İşte karşınızda taklitte gelinen en üst seviye: Lopo!

8. Bu dersi anlamayan öğrenciye kızamazsınız!

8. Bu dersi anlamayan öğrenciye kızamazsınız!

9. Market arabası ile gezilemeyen tek market!

9. Market arabası ile gezilemeyen tek market!

10. Peki bu ketçabı denemek ister misiniz?

10. Peki bu ketçabı denemek ister misiniz?
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11. Bir şey eksik ama ne?..

11. Bir şey eksik ama ne?..

12. Biraz da mühendislik dehası!

12. Biraz da mühendislik dehası!

13. Hoş geldin 20025...

13. Hoş geldin 20025...

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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