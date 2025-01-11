Kütüphane Masasında Macbook Bırakıp Molaya Çıkan Kıza Gelen "Parasızlığımdan Dokunmadım" Notu Dillere Düştü
Kütüphane Masasında Macbook Bırakıp Molaya Çıkan Kıza Gelen "Parasızlığımdan Dokunmadım" Notu Dillere Düştü
Kütüphanelerin derin sessizliği ve çalışmaya uygun atmosferinde odaklanmak, pek çoğumuz için bir harikadır. Ders çalışmak isteyenlerin ve hatta son dönemlerde evden çalışanların da tercihi olan kütüphanede çalışmak için yer bulmak da bir hayli önemli. Özellikle büyük şehirlerde masadan kalkarsanız, yandınız! Tam da bu noktada, kütüphanede masada bilgisayarını bırakıp bir saat molaya giden kişiye bırakılan notu görmelisiniz: 'Bana bak! Macbookuna parasızlıktan dokunmadım...' Peki, siz olsanız ne yapardınız?
İşte, detaylar...
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Daha önce kütüphanede sessizce masa kapmaca oynayanlara denk geldiniz mi?..
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İşte tam da bu noktada macbookunu kütüphane masasında bırakıp tam bir saatlik molaya çıkan @sevvallozturkk adlı X kullanıcısına gelen not dikkatleri üzerine çekti.
Öncelikle bilmenizi isteriz ki "Bir saat" mola için pek çok kişiye uzun geldi.👇
"Ortak alanı sahiplenemezsin!" 👇
"Masaları ne meşgul ediyorsun..." 👇
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"Size de öğrenmenizi tavsiye ederiz." 👇
Oradaki çocuğa da selam olsun o zaman! 👇
Konudan bağımsız, ilginç tespitleri olanlar da vardı tabii! 👇
Olayı sonradan anlayanlar da oldu! 👇
Böyle bir not da olabilirdi 👇
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Bazen bir not neleri değiştirir neleri... 👇
Her şeyin bir adabı var canım 👇
Eşya bırakmak mı, macbook bırakmak mı? 👇
Diyorsun... 👇
Ama başına bu da gelebilirdi 👇
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Notta yazmayanlar da varmış meğer! 👇
Öyle mi dersiniz? 👇
Kalabalık sevmeyenler de olabilir tabii 👇
Demek o sizdiniz... 👇
Yoksa sahiden bu da mı senaryo... 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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