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Kütüphane Masasında Macbook Bırakıp Molaya Çıkan Kıza Gelen "Parasızlığımdan Dokunmadım" Notu Dillere Düştü

Kütüphane Masasında Macbook Bırakıp Molaya Çıkan Kıza Gelen "Parasızlığımdan Dokunmadım" Notu Dillere Düştü

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.01.2025 - 19:56

Kütüphanelerin derin sessizliği ve çalışmaya uygun atmosferinde odaklanmak, pek çoğumuz için bir harikadır. Ders çalışmak isteyenlerin ve hatta son dönemlerde evden çalışanların da tercihi olan kütüphanede çalışmak için yer bulmak da bir hayli önemli. Özellikle büyük şehirlerde masadan kalkarsanız, yandınız! Tam da bu noktada, kütüphanede masada bilgisayarını bırakıp bir saat molaya giden kişiye bırakılan notu görmelisiniz: 'Bana bak! Macbookuna parasızlıktan dokunmadım...' Peki, siz olsanız ne yapardınız? 

İşte, detaylar...

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Daha önce kütüphanede sessizce masa kapmaca oynayanlara denk geldiniz mi?..

Daha önce kütüphanede sessizce masa kapmaca oynayanlara denk geldiniz mi?..

Sessiz ve sıcak bir atmosferde çalışmak, düzeni ve disiplini sağlamak için tüm dikkat dağıtıcılardan kurtulduğunuz yerdir kütüphane. Fakat kütüphanede masaya sahip çıkmak da büyük meseledir hani!

İşte tam da bu noktada macbookunu kütüphane masasında bırakıp tam bir saatlik molaya çıkan @sevvallozturkk adlı X kullanıcısına gelen not dikkatleri üzerine çekti.

İşte tam da bu noktada macbookunu kütüphane masasında bırakıp tam bir saatlik molaya çıkan @sevvallozturkk adlı X kullanıcısına gelen not dikkatleri üzerine çekti.
twitter.com

Kimileri notu yazana hak verdi, kimileri ise Şevval'e! Lakin olayı anlamayanlar da vardı. Gelin, sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlara da birlikte bakalım. 👇

Öncelikle bilmenizi isteriz ki "Bir saat" mola için pek çok kişiye uzun geldi.👇

Öncelikle bilmenizi isteriz ki "Bir saat" mola için pek çok kişiye uzun geldi.👇
twitter.com

"Ortak alanı sahiplenemezsin!" 👇

"Ortak alanı sahiplenemezsin!" 👇
twitter.com

"Masaları ne meşgul ediyorsun..." 👇

"Masaları ne meşgul ediyorsun..." 👇
twitter.com
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"Size de öğrenmenizi tavsiye ederiz." 👇

"Size de öğrenmenizi tavsiye ederiz." 👇
twitter.com

Oradaki çocuğa da selam olsun o zaman! 👇

Oradaki çocuğa da selam olsun o zaman! 👇
twitter.com

Konudan bağımsız, ilginç tespitleri olanlar da vardı tabii! 👇

Konudan bağımsız, ilginç tespitleri olanlar da vardı tabii! 👇
twitter.com

Olayı sonradan anlayanlar da oldu! 👇

Olayı sonradan anlayanlar da oldu! 👇
twitter.com

Böyle bir not da olabilirdi 👇

Böyle bir not da olabilirdi 👇
twitter.com
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Bazen bir not neleri değiştirir neleri... 👇

Bazen bir not neleri değiştirir neleri... 👇
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Her şeyin bir adabı var canım 👇

Her şeyin bir adabı var canım 👇
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Eşya bırakmak mı, macbook bırakmak mı? 👇

Eşya bırakmak mı, macbook bırakmak mı? 👇
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Diyorsun... 👇

Diyorsun... 👇
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Ama başına bu da gelebilirdi 👇

Ama başına bu da gelebilirdi 👇
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Notta yazmayanlar da varmış meğer! 👇

Notta yazmayanlar da varmış meğer! 👇
twitter.com

Öyle mi dersiniz? 👇

Öyle mi dersiniz? 👇
twitter.com

Kalabalık sevmeyenler de olabilir tabii 👇

Kalabalık sevmeyenler de olabilir tabii 👇
twitter.com

Demek o sizdiniz... 👇

Demek o sizdiniz... 👇
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Yoksa sahiden bu da mı senaryo... 👇

Yoksa sahiden bu da mı senaryo... 👇
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Siz ne dersiniz, yorumlarda buluşalım!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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