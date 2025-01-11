Kütüphane Masasında Macbook Bırakıp Molaya Çıkan Kıza Gelen "Parasızlığımdan Dokunmadım" Notu Dillere Düştü

Kütüphanelerin derin sessizliği ve çalışmaya uygun atmosferinde odaklanmak, pek çoğumuz için bir harikadır. Ders çalışmak isteyenlerin ve hatta son dönemlerde evden çalışanların da tercihi olan kütüphanede çalışmak için yer bulmak da bir hayli önemli. Özellikle büyük şehirlerde masadan kalkarsanız, yandınız! Tam da bu noktada, kütüphanede masada bilgisayarını bırakıp bir saat molaya giden kişiye bırakılan notu görmelisiniz: 'Bana bak! Macbookuna parasızlıktan dokunmadım...' Peki, siz olsanız ne yapardınız?

İşte, detaylar...