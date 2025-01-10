Belediyeden Dev Hizmet! Gassal Dizisi Talep Artışına Neden Oldu Belediye "Gassallık Kursu" Açtı
Belediyeden Dev Hizmet! Gassal Dizisi Talep Artışına Neden Oldu Belediye "Gassallık Kursu" Açtı
TRT'nin dijital platformu Tabii'nin popüler Gassal dizisi son dönemlerin en çok konuşulan yapımları arasında yerini aldı. Sosyal medyada çok konuşulan 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişi ile dikkatleri üzerine çeken Gassal, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak tartışmalara da neden oldu. Başrolde Ahmet Kural'ın olduğu diziyi beğenenler kadar eleştirenler de çoktu. Dizi ile birlikte 'gassallık' mesleği de popüler hale geldi. Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından açılan kurs ise bir hayli dikkat çekiciydi.
İşte, detaylar...
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Tabii'nin son dönemlere damgasını vuran ve tartışma yaratan dizisi Gassal, önce "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri ile tüm gözleri üzerine çekti.
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21 Aralık'ta Tabii'de yayınlanan 10 bölümden oluşan diziyi bir solukta bitirenler Gassal'ın 2. sezonu için geri sayıma bile başladı! Bu arada dizi bazı tartışmaları da beraberinde getirdi.
Gassal kelimesinin anlamı, gassal maaşları ve nasıl gassal olunacağı tartışılıyordu ki Ordu’nun Altınordu Belediyesi'nden "Gassallık kursu" hamlesi geldi.
İşte, "Kurslar tamamlandığında talebe göre yeniden açılacaktır." diyen Tepe'nin sosyal medya üzerinden yaptığı o duyuru 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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