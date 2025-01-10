Belediyeden Dev Hizmet! Gassal Dizisi Talep Artışına Neden Oldu Belediye "Gassallık Kursu" Açtı

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin popüler Gassal dizisi son dönemlerin en çok konuşulan yapımları arasında yerini aldı. Sosyal medyada çok konuşulan 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişi ile dikkatleri üzerine çeken Gassal, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak tartışmalara da neden oldu. Başrolde Ahmet Kural'ın olduğu diziyi beğenenler kadar eleştirenler de çoktu. Dizi ile birlikte 'gassallık' mesleği de popüler hale geldi. Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından açılan kurs ise bir hayli dikkat çekiciydi.

İşte, detaylar...