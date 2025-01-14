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İş Bankası'nın 2025 Yılında Çalışanlarına Yapacağı Zam Oranı Belli Oldu!

İş Bankası'nın 2025 Yılında Çalışanlarına Yapacağı Zam Oranı Belli Oldu!

Zam İş Bankası
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 14:31

Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının ardından sıra özel sektöre geldi. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan İş Bankası'nın 2025 maaş zamları belli oldu. 2021 yılının sonunda 22 bin çalışanı olduğu bilinen yurt içinde 1200 kadar şubesi bulunan Türkiye İş Bankası tarafından yapılacak zam 2025 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak. Peki, İş Bankası çalışanlarına yüzde kaç zam yaptı? 

İşte, detaylar...

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2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasının ardından geçtiğimiz günlerde Garanti Bankası, 2025 yılı için çalışanlarına yüzde 22.5 zam yapacağını duyurmuştu.

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasının ardından geçtiğimiz günlerde Garanti Bankası, 2025 yılı için çalışanlarına yüzde 22.5 zam yapacağını duyurmuştu.

Garanti Bankası'nın ardından Türkiye İş Bankası da zam oranlarını açıkladı. Banka, zam oranlarına enflasyona ek iyileştirme yaptı.

Peki, Türkiye İş Bankası Çalışanlarına Yüzde Kaç Zam Verdi?

Peki, Türkiye İş Bankası Çalışanlarına Yüzde Kaç Zam Verdi?

Paramedya'nın haberine göre, Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu tarafından yapılan açıklama ile İş Bankası'nın ilk altı ay için çalışanlarına yüzde 20 zam yapacağı öğrenildi. 

Son 6 ayın enflasyonu olan yüzde 15.75'e ek olarak 4.25 puan iyileştirme yapan banka, çalışanların merakla beklediği maaş artış oranını yüzde 20 olarak belirledi.

Türkiye İş Bankası çalışanların kıdem tazminatında ise yüzde 45 artış gerçekleştirildi.

Türkiye İş Bankası çalışanların kıdem tazminatında ise yüzde 45 artış gerçekleştirildi.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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