İş Bankası'nın 2025 Yılında Çalışanlarına Yapacağı Zam Oranı Belli Oldu!

Paramedya'nın haberine göre, Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASİSEN) Genel Başkanı Metin Tiryakioğlu tarafından yapılan açıklama ile İş Bankası'nın ilk altı ay için çalışanlarına yüzde 20 zam yapacağı öğrenildi.

Son 6 ayın enflasyonu olan yüzde 15.75'e ek olarak 4.25 puan iyileştirme yapan banka, çalışanların merakla beklediği maaş artış oranını yüzde 20 olarak belirledi.