İş Bankası'nın 2025 Yılında Çalışanlarına Yapacağı Zam Oranı Belli Oldu!
İş Bankası'nın 2025 Yılında Çalışanlarına Yapacağı Zam Oranı Belli Oldu!
Asgari ücret, memur ve emekli zamlarının ardından sıra özel sektöre geldi. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan İş Bankası'nın 2025 maaş zamları belli oldu. 2021 yılının sonunda 22 bin çalışanı olduğu bilinen yurt içinde 1200 kadar şubesi bulunan Türkiye İş Bankası tarafından yapılacak zam 2025 yılının ilk 6 ayı için geçerli olacak. Peki, İş Bankası çalışanlarına yüzde kaç zam yaptı?
İşte, detaylar...
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2025 yılında uygulanacak asgari ücretin belli olmasının ardından geçtiğimiz günlerde Garanti Bankası, 2025 yılı için çalışanlarına yüzde 22.5 zam yapacağını duyurmuştu.
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Peki, Türkiye İş Bankası Çalışanlarına Yüzde Kaç Zam Verdi?
Türkiye İş Bankası çalışanların kıdem tazminatında ise yüzde 45 artış gerçekleştirildi.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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