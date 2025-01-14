Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Emeklinin Bayram İkramiyesini Açıkladı

Asgari ücretli ve memurlar hükümetten beklediğini alamadı. Beklediğini alamayanlarda sıra bu kez emeklilere geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin bayram ikramiyelerini şimdiden hesapladı. Bu tabloya göre emekliler de kısa sürede üzüleceğe benziyor. İşte detaylar...

Kaynak