Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Emeklinin Bayram İkramiyesini Açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Emeklinin Bayram İkramiyesini Açıkladı
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Enflasyonun çok altında bir zamla yılı kapatan milyonlarca emekli, bir nebze olsun rahatlayabilmek için bayram ikramiyesine umut bağladı.
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zama dair doğru tahminleriyle ön plana çıkarken bu kez bayram ikramiyesi tahmini yaptı.
Ramazan bayramı Mart'ta, Kurban bayramı ise Haziran'da olacak. Bu aylarda emekliler de bayram ikramiyesi alacak.
Erdursun, Mynet’e yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığı düzenlemesinin Meclis'te olduğunu hatırlatarak, açıklanan zamların Meclis'ten geçmesi durumunda bayram ikramiyelerinde ciddi bir artış beklenmediğini ifade etti.
Erdursun, "Bayram ikramiyesinin 3 bin 500 lira olacağını düşünüyorum belki onu da 4 bin lira seviyesine tamamlarlar" açıklaması yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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