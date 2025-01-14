onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Emeklinin Bayram İkramiyesini Açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Emeklinin Bayram İkramiyesini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.01.2025 - 10:40

Asgari ücretli ve memurlar hükümetten beklediğini alamadı. Beklediğini alamayanlarda sıra bu kez emeklilere geldi. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin bayram ikramiyelerini şimdiden hesapladı. Bu tabloya göre emekliler de kısa sürede üzüleceğe benziyor. İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Enflasyonun çok altında bir zamla yılı kapatan milyonlarca emekli, bir nebze olsun rahatlayabilmek için bayram ikramiyesine umut bağladı.

Enflasyonun çok altında bir zamla yılı kapatan milyonlarca emekli, bir nebze olsun rahatlayabilmek için bayram ikramiyesine umut bağladı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zama dair doğru tahminleriyle ön plana çıkarken bu kez bayram ikramiyesi tahmini yaptı.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak zama dair doğru tahminleriyle ön plana çıkarken bu kez bayram ikramiyesi tahmini yaptı.

Ramazan bayramı Mart'ta, Kurban bayramı ise Haziran'da olacak. Bu aylarda emekliler de bayram ikramiyesi alacak.

Ramazan bayramı Mart'ta, Kurban bayramı ise Haziran'da olacak. Bu aylarda emekliler de bayram ikramiyesi alacak.

Erdursun, Mynet’e yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığı düzenlemesinin Meclis'te olduğunu hatırlatarak, açıklanan zamların Meclis'ten geçmesi durumunda bayram ikramiyelerinde ciddi bir artış beklenmediğini ifade etti.

Erdursun, Mynet’e yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığı düzenlemesinin Meclis'te olduğunu hatırlatarak, açıklanan zamların Meclis'ten geçmesi durumunda bayram ikramiyelerinde ciddi bir artış beklenmediğini ifade etti.

Erdursun, "Bayram ikramiyesinin 3 bin 500 lira olacağını düşünüyorum belki onu da 4 bin lira seviyesine tamamlarlar" açıklaması yaptı.

Erdursun, "Bayram ikramiyesinin 3 bin 500 lira olacağını düşünüyorum belki onu da 4 bin lira seviyesine tamamlarlar" açıklaması yaptı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın