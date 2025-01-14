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Meşhur Film Gerçek Oluyor: Kötü Anılar Artık Silinebilecek

Meşhur Film Gerçek Oluyor: Kötü Anılar Artık Silinebilecek

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.01.2025 - 10:29

Kim istemez ki kötü anılarını silmek? Kötü anılarınızdan kurtulmak iyi bir deneyim olmakla beraber pek çok ruh sağlığı sorununu tedavi etmekte de önemli bir adım olabilir. Yıllardır bunun mümkn olup olmadığına dair araştırmalar ise sürüyor. TRT'nin aktardığı habere göre, bilim insanları kötü deneyimleri silmek adına yeni bir yötenm geliştirdi.

Pek yakında, kötü anılarınızdan kurtulmak mümkün olabilir!

Kaynak: TRT

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Kötü anılarınızı silmek ister miydiniz? Cevabınız 'evet' ise size bir müjdemiz var!

Kötü anılarınızı silmek ister miydiniz? Cevabınız 'evet' ise size bir müjdemiz var!

TRT'nin aktardığı habere göre uluslararası bir araştırma ekibinin yeni çalışması, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) dergisinde yayımlandı. 

Bu çalışmada insanların 'kötü' anılarının yerine 'iyi' anıların getirilmesi amaçlanıyor.

Peki bu çalışma nasıl yapıldı, işe yarıyor mu?

Peki bu çalışma nasıl yapıldı, işe yarıyor mu?

37 katılımcının katıldığı bu çalışmada ilk olarak katılımcıların rastgele kelimeleri olumsuz görsellerle ilişkilendirmeleri istendi. Daha sonra bu kötü anıların yarısını yeniden programlamayı amaçladılar. 

Kötü görsellerde insan yaralanmaları veya tehlikeli hayvanlara yer verildi. İyi görsellerde ise sakin manzaralara veya gülen çocuklara yer verildi.

Katılımcılar olumsuz görselleri, araştırma ekibinin üretmiş olduğu kelimelerle eşleştirdi. Daha sonra bu anılar uyku ile pekiştirildi.

Katılımcılar olumsuz görselleri, araştırma ekibinin üretmiş olduğu kelimelerle eşleştirdi. Daha sonra bu anılar uyku ile pekiştirildi.

Daha sonra bu kelimelerin bir kısmı olumlu görsellerle ilişkilendirilerek yeniden kodlandı. İkinci gecede bireylerin beyin aktiviteleri izlendi. NREM uykusu sırasında, araştırmacıların bulduğu kelimelerin ses kayıtları çalındı.

Sonuç olarak duygusal hafıza işleme ile ilişkili olan theta dalgası aktivitesinin arttığı görüldü. Yani birey, artık o anıları olumlu olarak kaydetmişti!

Sonuç olarak duygusal hafıza işleme ile ilişkili olan theta dalgası aktivitesinin arttığı görüldü. Yani birey, artık o anıları olumlu olarak kaydetmişti!

Birkaç gün sonra ise bir anket düzenlendi. Katılımcıların olumsuz durumları hatırlamada daha kötü performans sergiledikleri tespit edildi. 

Araştırma hala erken aşamalarında olsa da bu yöntemin kötü anıları silmek için umut vadettiği aktarılıyor. Daha karmaşık anılar üzerinde bu çalışmanın nasıl yürütüleceğine dair araştırmalar ise sürüyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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