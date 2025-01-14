Meşhur Film Gerçek Oluyor: Kötü Anılar Artık Silinebilecek

Kim istemez ki kötü anılarını silmek? Kötü anılarınızdan kurtulmak iyi bir deneyim olmakla beraber pek çok ruh sağlığı sorununu tedavi etmekte de önemli bir adım olabilir. Yıllardır bunun mümkn olup olmadığına dair araştırmalar ise sürüyor. TRT'nin aktardığı habere göre, bilim insanları kötü deneyimleri silmek adına yeni bir yötenm geliştirdi.

Pek yakında, kötü anılarınızdan kurtulmak mümkün olabilir!

Kaynak: TRT