Meşhur Film Gerçek Oluyor: Kötü Anılar Artık Silinebilecek
Meşhur Film Gerçek Oluyor: Kötü Anılar Artık Silinebilecek
Kim istemez ki kötü anılarını silmek? Kötü anılarınızdan kurtulmak iyi bir deneyim olmakla beraber pek çok ruh sağlığı sorununu tedavi etmekte de önemli bir adım olabilir. Yıllardır bunun mümkn olup olmadığına dair araştırmalar ise sürüyor. TRT'nin aktardığı habere göre, bilim insanları kötü deneyimleri silmek adına yeni bir yötenm geliştirdi.
Pek yakında, kötü anılarınızdan kurtulmak mümkün olabilir!
Kaynak: TRT
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Kötü anılarınızı silmek ister miydiniz? Cevabınız 'evet' ise size bir müjdemiz var!
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Peki bu çalışma nasıl yapıldı, işe yarıyor mu?
Katılımcılar olumsuz görselleri, araştırma ekibinin üretmiş olduğu kelimelerle eşleştirdi. Daha sonra bu anılar uyku ile pekiştirildi.
Sonuç olarak duygusal hafıza işleme ile ilişkili olan theta dalgası aktivitesinin arttığı görüldü. Yani birey, artık o anıları olumlu olarak kaydetmişti!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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