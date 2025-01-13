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Kabus Değil, Gerçek: Londra'nın Geleneksel 'Pantolonsuz Metro Günü' Bu Sene de Düzenlendi

Kabus Değil, Gerçek: Londra'nın Geleneksel 'Pantolonsuz Metro Günü' Bu Sene de Düzenlendi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.01.2025 - 20:16

İşe veya okula gidiyorsunuz diyelim. Metroya bindiniz ve herkes size bakıyor. Neden mi? Çünkü pantolon giymeyi unutmuşsunuz! Dünya genelinde çok yaygın olan bu kabus, aslında Londra'da oldukça normal. Tabii sadece tek bir gün için! Londra'da yıllardır 'Pantolonsuz Metro Günü' düzenleniyor ve onlarca kişi metroya pantolonsuz bir şekilde biniyor.

Amaç ise sadece eğlence.

Kaynak 1: Euronews

Kaynak 2: BBC

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Kabuslar, insanlığın ortak derdi. Bir yerden düştüğünüzü, dişlerinizin döküldüğünü veya toplum için çıplak çıktığınızı görebilirsiniz rüyalarınızda.

Kabuslar, insanlığın ortak derdi. Bir yerden düştüğünüzü, dişlerinizin döküldüğünü veya toplum için çıplak çıktığınızı görebilirsiniz rüyalarınızda.

Bu korkunç anların yalnızca birer rüya olduğunu fark ettiğinizde ise rahatlarsınız. Peki ya bu kabuslardan birinin, gerçek hayatta olduğunu ve eğlence için düzenlendiğini söyleseydik?

Londra'da yıllardır düzenlenen "Pantolonsuz Metro" günü bu sene de oldukça renkli geçti.

Londra'da yıllardır düzenlenen "Pantolonsuz Metro" günü bu sene de oldukça renkli geçti.

New York'ta 2002 yılında yalnızca 7 kişinin başlattığı bu etkinlik, artık Londra'da yapılıyor ve onlarca kişi katılıyor. Bu renkli gün, 12 Ocak Pazar günü Londra'nın en kalabalık metrolarında yine düzenlendi.

İnsanların uymak zorunda kaldıkları güzellik standartlarına dikkat çekmek, bireysel farklılıklar hakkında farkındalık oluşturmak gibi amaçları yok bu etkinliğin. Tek amaç, eğlenmek!

İnsanların uymak zorunda kaldıkları güzellik standartlarına dikkat çekmek, bireysel farklılıklar hakkında farkındalık oluşturmak gibi amaçları yok bu etkinliğin. Tek amaç, eğlenmek!

BBC'nin aktardığına göre bu etkinliğe katılan 40 yaşındaki bir kişi "Çok fazla olumsuz ve can sıkıcı şeyler oluyor. Sırf eğlence olsun diye bir şeyler yapmak güzel." diyor.

BBC'nin aktardığına göre bu etkinliğe katılan 40 yaşındaki bir kişi "Çok fazla olumsuz ve can sıkıcı şeyler oluyor. Sırf eğlence olsun diye bir şeyler yapmak güzel." diyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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