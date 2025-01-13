Kabus Değil, Gerçek: Londra'nın Geleneksel 'Pantolonsuz Metro Günü' Bu Sene de Düzenlendi
Kabus Değil, Gerçek: Londra'nın Geleneksel 'Pantolonsuz Metro Günü' Bu Sene de Düzenlendi
İşe veya okula gidiyorsunuz diyelim. Metroya bindiniz ve herkes size bakıyor. Neden mi? Çünkü pantolon giymeyi unutmuşsunuz! Dünya genelinde çok yaygın olan bu kabus, aslında Londra'da oldukça normal. Tabii sadece tek bir gün için! Londra'da yıllardır 'Pantolonsuz Metro Günü' düzenleniyor ve onlarca kişi metroya pantolonsuz bir şekilde biniyor.
Amaç ise sadece eğlence.
Kaynak 1: Euronews
Kaynak 2: BBC
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Kabuslar, insanlığın ortak derdi. Bir yerden düştüğünüzü, dişlerinizin döküldüğünü veya toplum için çıplak çıktığınızı görebilirsiniz rüyalarınızda.
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Londra'da yıllardır düzenlenen "Pantolonsuz Metro" günü bu sene de oldukça renkli geçti.
İnsanların uymak zorunda kaldıkları güzellik standartlarına dikkat çekmek, bireysel farklılıklar hakkında farkındalık oluşturmak gibi amaçları yok bu etkinliğin. Tek amaç, eğlenmek!
BBC'nin aktardığına göre bu etkinliğe katılan 40 yaşındaki bir kişi "Çok fazla olumsuz ve can sıkıcı şeyler oluyor. Sırf eğlence olsun diye bir şeyler yapmak güzel." diyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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