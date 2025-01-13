Kabus Değil, Gerçek: Londra'nın Geleneksel 'Pantolonsuz Metro Günü' Bu Sene de Düzenlendi

İşe veya okula gidiyorsunuz diyelim. Metroya bindiniz ve herkes size bakıyor. Neden mi? Çünkü pantolon giymeyi unutmuşsunuz! Dünya genelinde çok yaygın olan bu kabus, aslında Londra'da oldukça normal. Tabii sadece tek bir gün için! Londra'da yıllardır 'Pantolonsuz Metro Günü' düzenleniyor ve onlarca kişi metroya pantolonsuz bir şekilde biniyor.

Amaç ise sadece eğlence.

Kaynak 1: Euronews

Kaynak 2: BBC