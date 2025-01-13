YouTuber’ların Yıllık Tahmini Maksimum Kazançları Açıklandı: Hangi YouTuber Ne Kadar Kazanıyor?
YouTuber’ların Yıllık Tahmini Maksimum Kazançları Açıklandı: Hangi YouTuber Ne Kadar Kazanıyor?
YouTube üzerinden içerik paylaşarak gelir elde eden YouTuber'lar hemen her gün dilimizde. Hem yaptıkları içerikleri beğeniyle izliyoruz, hem de buradan ne kadar kazanç elde ettiklerini merak ediyoruz. Social Blade, bu merakımızı giderecek bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesaplarıyla ilgili istatistikleri ve analizleri paylaşan Social Blade, YouTuber'ların yıllık tahmini maksimum kazançlarını açıkladı.
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Gün içinde en çok kullandığımız dijital platformlardan biri olan YouTube üzerinden her gün sayısız içerik kullanıcılarla buluşuyor.
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Makyajdan geziye pek çok konuda severek takip ettiğimiz içeriklerin sahiplerinin kanalları üzerinden ne kadar kazanç sağladıkları her zaman merak konusu oluyor.
Sosyal medya hesaplarıyla ilgili istatistikleri ve analizleri paylaşan Social Blade, YouTuber'ların yıllık tahmini maksimum kazançlarını açıkladı.
1. Ruhi Çenet - 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar)
2. Alper Rende - 13.800.000 TL (391.400 dolar)
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3. Testo Taylan - 85.000.000 TL (2.4 milyon dolar)
4. Deli Mi Ne? - 18.424.000 TL (519.000 dolar)
5. Orkun Işıtmak - 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar)
6. Tuna Tavus - 130.000.000 TL (3.7 milyon dolar)
7. Burak Oyunda - 2.000.000 TL (58.000 dolar)
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8. Mertcan Bahar - 17.750.000 TL (500.000 dolar)
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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