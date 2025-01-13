Doruk Doğrusöz ile Bir Dönem Aşk Yaşayan Sevda Demirel'den Cinsellik Çıkışı: ''Çok Cahilce!''
Doruk Doğrusöz ile Bir Dönem Aşk Yaşayan Sevda Demirel'den Cinsellik Çıkışı: ''Çok Cahilce!''
Doruk Doğrusöz ile yaşadığı ilişkiyle sık sık gündeme gelen Sevda Demirel, cinsellikle ilgili sorulara yanıt verdi. Demirel, “Biz bir hayat paylaştık, odak noktamız cinsellik değildi” dedi. Türkiye’de her şeyin cinsellik üzerinden konuşulmasına tepki gösteren ünlü isim, “Bu çok cahilce” ifadelerini kullandı. Demirel’in açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
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Türk magazin dünyasının unutulmaz isimlerinden Sevda Demirel geçmişte yaşadığı ilişkilere dair samimi açıklamalarda bulundu.
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Geçtiğimiz günlerde Pınar Kerimoğlu’nun programına konuk olan Demirel, bir dönem ilişki yaşadığı Doruk Doğrusöz hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve cinsiyet değiştirerek Doruk Doğrusöz adını alan eski sevgilisi hakkında konuşan Demirel cinsellik odaklı sorulardan sıkıldığını söyledi.
“Cinsel ağırlıklı bir hayat yaşamıyorduk hayatlarımızı birleştirmiştik. Bir bir hayat paylaşıyorduk.” diyen Demirel Türkiye'de her şeyin odak noktasının cinsellik olduğunu ve hep bu konuda soruyorların sorulduğunu belirtti. Ve ''Bu çok cahilce'' ifadelerini kullandı.
Doruk’un yalnızca bedeniyle değil ruhuyla da bir bütün olduğunu belirten Demirel, “Doruk sadece ruhuyla bedenini birleştirdi. Ben heteroseksüelim ama Doruk ile olmak bunu değiştirmiyor. Doruk'u hiçbir zaman kadın olarak görmedim. Uyurken sayıkladığı kavga ettiği adamlar filan. Doruk çoğu erkekten daha erkekti.” dedi.
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Demirel, geçmişte “Cinsellik benim için önemli olsaydı, 5 yıl yalnız kalmazdım. Doruk’ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik bu ilişkinin merkezinde değildi” sözlerini hatırlatarak, “Biz bir hayat paylaşıyorduk, sadece bir ilişki değil.” şeklinde konuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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