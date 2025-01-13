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Mauro Icardi-Wanda Nara-China Suarez İlişkisine Arjantin'den Yorum: Toksik Maddelerin Savaşı

Mauro Icardi-Wanda Nara-China Suarez İlişkisine Arjantin'den Yorum: Toksik Maddelerin Savaşı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.01.2025 - 16:17

Mauro Icardi ve Wanda Nara aşkı artık bitti. Icardi, China Suarez aşkını ilan etti. Ancak bu aşk üçgeninin tartışması bitmiyor. Arjantin basını da bu skandal ilişki yumağından olabildiğince faydalanıyor. Yine yeni bir haberle bu üçlü karşımızda... 

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Icardi artık China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı. Wanda ile olanları bitenleri anlatıp kapatan Icardi artık mahkemenin kararını bekliyor.

Icardi artık China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı. Wanda ile olanları bitenleri anlatıp kapatan Icardi artık mahkemenin kararını bekliyor.

Ama bu üçlü Arjantin magazin basınının gündeminden düşemiyor. Bugün bir dergi üçlüyü kapağına taşıyarak dikkat çekici bir başlık attı.

Ama bu üçlü Arjantin magazin basınının gündeminden düşemiyor. Bugün bir dergi üçlüyü kapağına taşıyarak dikkat çekici bir başlık attı.

"Toksik maddelerin savaşı" kapağıyla çıkan dergide ""Wanda, Mauro ve China Suarez'in birlikte yazdıkları, birkaç sezondan oluşan romanın bir sonu yok" dedi.

"Toksik maddelerin savaşı" kapağıyla çıkan dergide ""Wanda, Mauro ve China Suarez'in birlikte yazdıkları, birkaç sezondan oluşan romanın bir sonu yok" dedi.

Mauro Icardi, China Suarez ve Wanda Nara aşkını inceleyen dergi şu tespitlere yer verdi:

Mauro Icardi, China Suarez ve Wanda Nara aşkını inceleyen dergi şu tespitlere yer verdi:

'Provokasyon ve intikam dolu son bölümlerin özeti ve neler olacağı: Nara ve Icardi mahkemede karşı karşıya geliyor ve sonra Eugenia (China Suarez), futbolcunun en büyük kızı için Nordelta'daki malikanede bir doğum günü partisi verecek. Neredeyse bir arada var oluyorlar!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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