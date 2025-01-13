Mauro Icardi-Wanda Nara-China Suarez İlişkisine Arjantin'den Yorum: Toksik Maddelerin Savaşı

Mauro Icardi ve Wanda Nara aşkı artık bitti. Icardi, China Suarez aşkını ilan etti. Ancak bu aşk üçgeninin tartışması bitmiyor. Arjantin basını da bu skandal ilişki yumağından olabildiğince faydalanıyor. Yine yeni bir haberle bu üçlü karşımızda...

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