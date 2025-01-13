Mauro Icardi-Wanda Nara-China Suarez İlişkisine Arjantin'den Yorum: Toksik Maddelerin Savaşı
Mauro Icardi-Wanda Nara-China Suarez İlişkisine Arjantin'den Yorum: Toksik Maddelerin Savaşı
Mauro Icardi ve Wanda Nara aşkı artık bitti. Icardi, China Suarez aşkını ilan etti. Ancak bu aşk üçgeninin tartışması bitmiyor. Arjantin basını da bu skandal ilişki yumağından olabildiğince faydalanıyor. Yine yeni bir haberle bu üçlü karşımızda...
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Icardi artık China Suarez ile yeni bir aşka yelken açtı. Wanda ile olanları bitenleri anlatıp kapatan Icardi artık mahkemenin kararını bekliyor.
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Ama bu üçlü Arjantin magazin basınının gündeminden düşemiyor. Bugün bir dergi üçlüyü kapağına taşıyarak dikkat çekici bir başlık attı.
"Toksik maddelerin savaşı" kapağıyla çıkan dergide ""Wanda, Mauro ve China Suarez'in birlikte yazdıkları, birkaç sezondan oluşan romanın bir sonu yok" dedi.
Mauro Icardi, China Suarez ve Wanda Nara aşkını inceleyen dergi şu tespitlere yer verdi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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