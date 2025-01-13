İstanbul'da Fotoğraf Çektiren Bir Kadın, Türlü Laflara Maruz Kaldı: "Yardım Lazım mı?"

İstanbul'un bazı sokakları oldukça güvensiz. Özellikle bir kadın olarak bu noktalarda dikkatli olmanız gerekiyor. Fakat kadınlar, sadece belli yerlerde, belli saatlerde değil, her zaman tehdit altında maalesef ki. İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta fotoğraf çektiren iki kadın da bunu kanıtladı.
Akaretler'de poz veren bir kadın, o anları 'Türkiye'de bir kadın olarak fotoğraf çektirmek' notuyla paylaştı.
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İki kadın, İstanbul'un göbeği diyebileceğimiz Beşiktaş, Akaretler'de fotoğraf çektirmek istedi. O anları ise "Türkiye'de bir kadın olarak fotoğraf çektirmek" notunu düşerek paylaştılar.
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Fotoğraf çektirmeye başlayan genç kadına yalnızca 40 saniye içerisinde 3 farklı erkek grubu, farklı söylemlerde bulundu. Her kadının yaşadığı bu olay, kameralar tarafından kaydedildi.
İşte o anlar...
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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