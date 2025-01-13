İstanbul'da Fotoğraf Çektiren Bir Kadın, Türlü Laflara Maruz Kaldı: "Yardım Lazım mı?"

İstanbul'un bazı sokakları oldukça güvensiz. Özellikle bir kadın olarak bu noktalarda dikkatli olmanız gerekiyor. Fakat kadınlar, sadece belli yerlerde, belli saatlerde değil, her zaman tehdit altında maalesef ki. İstanbul'un göbeği Beşiktaş'ta fotoğraf çektiren iki kadın da bunu kanıtladı.

Akaretler'de poz veren bir kadın, o anları 'Türkiye'de bir kadın olarak fotoğraf çektirmek' notuyla paylaştı.