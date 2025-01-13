onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Meşhur Akıma Katıldılar: Ebeveynlerine Yabancı Markaları Okutan İçerik Üreticileri Kahkahalara Doydu

Meşhur Akıma Katıldılar: Ebeveynlerine Yabancı Markaları Okutan İçerik Üreticileri Kahkahalara Doydu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.01.2025 - 14:29

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda akımlar mecrası TikTok’ta yeni bir akım popüler durumda. Yabancı markaları, uygulama isimlerini telaffuz etmeye dayalı bu akıma içerik üreticileri genellikle aile büyükleriyle katılıyor. @esenbalkya adlı içerik üreticisi de anne ve babasıyla katıldı. Gelin detaylara geçelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Üç kardeş suları ağızlarına aldıktan sonra telaffuzlara karşı gülmemek için direndi.

Üç kardeş suları ağızlarına aldıktan sonra telaffuzlara karşı gülmemek için direndi.

Ama başaramadılar. Her markaya geçişte kahkahalar havada uçuştu.

Ama başaramadılar. Her markaya geçişte kahkahalar havada uçuştu.

İşte detaylar 👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın