Meşhur Akıma Katıldılar: Ebeveynlerine Yabancı Markaları Okutan İçerik Üreticileri Kahkahalara Doydu

Son zamanlarda akımlar mecrası TikTok’ta yeni bir akım popüler durumda. Yabancı markaları, uygulama isimlerini telaffuz etmeye dayalı bu akıma içerik üreticileri genellikle aile büyükleriyle katılıyor. @esenbalkya adlı içerik üreticisi de anne ve babasıyla katıldı. Gelin detaylara geçelim.
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Üç kardeş suları ağızlarına aldıktan sonra telaffuzlara karşı gülmemek için direndi.
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Ama başaramadılar. Her markaya geçişte kahkahalar havada uçuştu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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