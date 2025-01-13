Avukatlığın Gerçekte Nasıl Olduğunu Bir Gününü Paylaşarak Anlatan Kadın Sert Eleştiriler Aldı

@pinarbasbugg adlı TikTok hesabından “gerçek avukatlık” notuyla bir gününü paylaşan kadın kısa sürede etkileşim aldı. Amacı kendi deyimiyle “süslü” paylaşımlara kıyasla avukatların bir gününün aslında nasıl geçtiğini anlatmaktı. Ancak yorumlarda buluşan izleyiciler içerik üreticisine pek de hak vermemiş görünüyordu. Gelin detaylara geçelim.