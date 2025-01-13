Avukatlığın Gerçekte Nasıl Olduğunu Bir Gününü Paylaşarak Anlatan Kadın Sert Eleştiriler Aldı

@pinarbasbugg adlı TikTok hesabından “gerçek avukatlık” notuyla bir gününü paylaşan kadın kısa sürede etkileşim aldı. Amacı kendi deyimiyle “süslü” paylaşımlara kıyasla avukatların bir gününün aslında nasıl geçtiğini anlatmaktı. Ancak yorumlarda buluşan izleyiciler içerik üreticisine pek de hak vermemiş görünüyordu. Gelin detaylara geçelim.
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Videoda tepki toplayan kısım içerik üreticisinin, hakim ve savcıların ayrı tuvalet kullandığını ancak avukatların vatandaşlarla aynı tuvaleti kullandığını söylemesiydi.
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İzleyiciler içerik üreticisine “o zaman hakim, savcı olsaydın” gibi yorumlarda bulundu.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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