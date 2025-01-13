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Los Angeles’ta Kendi Evleri Henüz Yanmadığı İçin Son Ses Müzikle Dans Eden Gençler Akıl Tutulması Yaşattı

Los Angeles’ta Kendi Evleri Henüz Yanmadığı İçin Son Ses Müzikle Dans Eden Gençler Akıl Tutulması Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.01.2025 - 11:27

Los Angeles’ta günlerdir süren yangın kenti cehenneme çevirdi. Birçok mahalle küle döndü. Kayıplar günden güne artıyor. Sosyal medyada geçtiğimiz gün paylaşılan bir video ise gündeme oturdu. Gençler mahalleleri yanarken son ses müzikle dans ediyordu. Gelin detaylara geçelim.

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Kendi evleri yanmadığı için şanslı olduklarını düşünen grup yangını izleyerek dans etti.

Kendi evleri yanmadığı için şanslı olduklarını düşünen grup yangını izleyerek dans etti.

O anlar karşısında dilimiz tutuldu. Görüntülere tepki yağdı.

O anlar karşısında dilimiz tutuldu. Görüntülere tepki yağdı.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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