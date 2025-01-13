Los Angeles’ta Kendi Evleri Henüz Yanmadığı İçin Son Ses Müzikle Dans Eden Gençler Akıl Tutulması Yaşattı
Los Angeles’ta Kendi Evleri Henüz Yanmadığı İçin Son Ses Müzikle Dans Eden Gençler Akıl Tutulması Yaşattı
Los Angeles’ta günlerdir süren yangın kenti cehenneme çevirdi. Birçok mahalle küle döndü. Kayıplar günden güne artıyor. Sosyal medyada geçtiğimiz gün paylaşılan bir video ise gündeme oturdu. Gençler mahalleleri yanarken son ses müzikle dans ediyordu. Gelin detaylara geçelim.
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Kendi evleri yanmadığı için şanslı olduklarını düşünen grup yangını izleyerek dans etti.
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O anlar karşısında dilimiz tutuldu. Görüntülere tepki yağdı.
İşte o anlar 👇
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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