Los Angeles'ta Çıkan Yangına Sevinenlere Tepki Gösteren Adam: "Öyle Cahiller ki..."

ABD’nin California eyaletinde, Los Angeles kentinde 7 Ocak günü başlayan şiddetli yangın hala kontrol altına alınamadı. Kuvvetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevler, yüz binlerce kişinin evlerini tahliye etmesine neden olurken, bölgede can kayıpları da artmaya devam ediyor. Hollywood çevresinde ünlülere ait birçok evin de ağır hasar aldığı belirtiliyor. Yangınla ilgili sosyal medyada farklı tepkiler gündeme gelirken, bir kullanıcı, yangının 'Gazze’de yaşananların intikamı' olarak adlandırılmasına sert tepki gösterdi.
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Sözlerine "bazı cahiller" ifadesiyle başlayan kullanıcı, Los Angeles’in İsrail protestolarının en yoğun yapıldığı yerlerden biri olduğuna dikkat çekerek bu yorumları eleştirdi.
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Paylaşımında, “Eğer Allah, Gazze’de olanları durduracağına İsrail’e tepki gösteren Los Angeles'ı yakıyorsa, demek ki Allah İsrail’in tarafında” diyerek bu görüşü alaya aldı ve insanların bu tür söylemlerle ne kadar cahil olabileceğini vurguladı.
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