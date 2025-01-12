Los Angeles'ta Çıkan Yangına Sevinenlere Tepki Gösteren Adam: "Öyle Cahiller ki..."

ABD’nin California eyaletinde, Los Angeles kentinde 7 Ocak günü başlayan şiddetli yangın hala kontrol altına alınamadı. Kuvvetli rüzgarların etkisiyle yayılan alevler, yüz binlerce kişinin evlerini tahliye etmesine neden olurken, bölgede can kayıpları da artmaya devam ediyor. Hollywood çevresinde ünlülere ait birçok evin de ağır hasar aldığı belirtiliyor. Yangınla ilgili sosyal medyada farklı tepkiler gündeme gelirken, bir kullanıcı, yangının 'Gazze’de yaşananların intikamı' olarak adlandırılmasına sert tepki gösterdi.