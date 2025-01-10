Trafik Polisi Tarafından Durdurulan Motosikletli Sürücü Kask Kamerası Sayesinde Cezadan Kurtuldu

Kırmızı ışıkta geçtiği iddiasıyla trafik polisi tarafından durdurulan motosiklet sürücüsü, kask kamerası sayesinde haksız bir cezadan kurtuldu. Olay, sosyal medyada @_mrbee_vlog isimli kullanıcı tarafından paylaşıldı. Yeşil ışıkta geçtiğini belirten motosikletli sürücü, polis ekiplerinin “kırmızı ışık ihlali” gerekçesiyle kendisini durdurması üzerine kaskındaki kamerayı devreye soktu.