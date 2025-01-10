Mutfak Tüpü Fiyatlarına İsyan Eden Vatandaş: "900 TL Kimin Cebine Gidiyor?"

Ekonomik zorlukların giderek arttığı bugünlerde, vatandaşlar yeni yılla birlikte gelen zamlara tepkili. Özellikle temel ihtiyaçlara gelen yüksek fiyat artışları, toplumda yankı uyandırıyor. Bu tepkilerden biri, mutfak tüpü fiyatlarına yönelik oldu. TikTok’ta @develiburada isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir video, mutfak tüpü fiyatlarının 950 TL’ye çıkmasını eleştiren bir vatandaşın tepkisini gündeme taşıdı.
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Vatandaş, “Bunun içinde 6 metreküp gaz var. 1 metreküp gaz 6 TL. Sen bunu 950 TL’ye nasıl satıyorsun? 900 TL kimin cebine gidiyor?” sözleriyle fiyat artışına isyan etti.
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Sosyal medyada hızla yayılan video, birçok kişi tarafından paylaşılarak gündem oldu.
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Gadasını geliş fiyatına aldığım, bunnar hep dış güşlerin oyunu haberin yok mu senin?