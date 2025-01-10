Mutfak Tüpü Fiyatlarına İsyan Eden Vatandaş: "900 TL Kimin Cebine Gidiyor?"

Ekonomik zorlukların giderek arttığı bugünlerde, vatandaşlar yeni yılla birlikte gelen zamlara tepkili. Özellikle temel ihtiyaçlara gelen yüksek fiyat artışları, toplumda yankı uyandırıyor. Bu tepkilerden biri, mutfak tüpü fiyatlarına yönelik oldu. TikTok’ta @develiburada isimli kullanıcı tarafından paylaşılan bir video, mutfak tüpü fiyatlarının 950 TL’ye çıkmasını eleştiren bir vatandaşın tepkisini gündeme taşıdı.