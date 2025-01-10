TEM Otoyolu’nda Makas Kazası: Zincirleme Kazaya Neden Olan Sürücü Kaçtı!

TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün akşam saat 20.50 sıralarında meydana gelen kazada, makas atan bir sürücünün neden olduğu zincirleme kazada 3 araç hasar gördü. Kazaya sebebiyet veren sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olay anı ise otoyolda ilerleyen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA