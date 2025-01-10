TEM Otoyolu’nda Makas Kazası: Zincirleme Kazaya Neden Olan Sürücü Kaçtı!

TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün akşam saat 20.50 sıralarında meydana gelen kazada, makas atan bir sürücünün neden olduğu zincirleme kazada 3 araç hasar gördü. Kazaya sebebiyet veren sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olay anı ise otoyolda ilerleyen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan bir sürücü, sola sinyal verdikten sonra iki aracın arasından makas atarak geçmek istedi. Ancak kontrolünü kaybederek sol şeritte ilerleyen başka bir araca çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerlere çarptıktan sonra sağ şeritte seyreden bir başka araca çarparak durabildi. Kazanın ardından makas atan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.
İşte o anlar👇📹
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