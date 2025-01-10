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TEM Otoyolu’nda Makas Kazası: Zincirleme Kazaya Neden Olan Sürücü Kaçtı!

TEM Otoyolu’nda Makas Kazası: Zincirleme Kazaya Neden Olan Sürücü Kaçtı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.01.2025 - 11:20

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TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün akşam saat 20.50 sıralarında meydana gelen kazada, makas atan bir sürücünün neden olduğu zincirleme kazada 3 araç hasar gördü. Kazaya sebebiyet veren sürücünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olay anı ise otoyolda ilerleyen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan bir sürücü, sola sinyal verdikten sonra iki aracın arasından makas atarak geçmek istedi. Ancak kontrolünü kaybederek sol şeritte ilerleyen başka bir araca çarptı.

Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir halinde olan bir sürücü, sola sinyal verdikten sonra iki aracın arasından makas atarak geçmek istedi. Ancak kontrolünü kaybederek sol şeritte ilerleyen başka bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerlere çarptıktan sonra sağ şeritte seyreden bir başka araca çarparak durabildi. Kazanın ardından makas atan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bariyerlere çarptıktan sonra sağ şeritte seyreden bir başka araca çarparak durabildi. Kazanın ardından makas atan sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı.

İşte o anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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