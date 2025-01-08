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Bebeği Uyutmadan Halı Sahaya Gitmek İçin İzin Çıkmadı: Baba ve Arkadaşları Seferber Oldu!

Bebeği Uyutmadan Halı Sahaya Gitmek İçin İzin Çıkmadı: Baba ve Arkadaşları Seferber Oldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 14:56

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Eşi, bebeği uyutmadan halı sahaya gidemeyeceğini söyleyince bir baba, arkadaşlarıyla birlikte ilginç bir yönteme başvurdu. Baba ve arkadaşları, bebeği pışpışlayarak uyutmak için tam bir ekip çalışması sergiledi. Ortaya çıkan eğlenceli görüntüler ise sosyal medyada viral oldu. Baba ve arkadaşlarının bu çabası izleyenlerin yüzünde gülümseme bıraktı.

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Bebeği uyutmak için arkadaşlarına yardım eden ekip, kendilerine özgü yöntemleriyle eğlenceli görüntüler ortaya koydu.

Bebeği uyutmak için arkadaşlarına yardım eden ekip, kendilerine özgü yöntemleriyle eğlenceli görüntüler ortaya koydu.

Bebeğin nihayet uyumasıyla görevini tamamlayan baba ve arkadaşları, halı sahanın keyfini çıkardı.

Bebeğin nihayet uyumasıyla görevini tamamlayan baba ve arkadaşları, halı sahanın keyfini çıkardı.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
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