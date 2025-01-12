Zavadanak Bekir’den Tilkiye Sitem: “Hasım Olmayalım, Horozun Parasını Getir!”

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 2020 yılında yaşadığı trafik kazasındaki “Zavadanak çarptı, beni öldürecekti” sözleriyle tanınan Bekir Varol, izleyenleri güldürerek gündem olmuştu. Zavadanak Bekir'in bu kez ise tilkilerle başı dertte. Hayvan yetiştiriciliği yapan Varol’un horozu, kümesine musallat olan bir tilki tarafından kaçırıldı. Tilkinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini izleyen Varol, duruma kendine has üslubuyla tepki gösterdi.