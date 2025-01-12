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Zavadanak Bekir’den Tilkiye Sitem: “Hasım Olmayalım, Horozun Parasını Getir!”

Zavadanak Bekir’den Tilkiye Sitem: “Hasım Olmayalım, Horozun Parasını Getir!”

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 22:25

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, 2020 yılında yaşadığı trafik kazasındaki “Zavadanak çarptı, beni öldürecekti” sözleriyle tanınan Bekir Varol, izleyenleri güldürerek gündem olmuştu. Zavadanak Bekir'in bu kez ise tilkilerle başı dertte. Hayvan yetiştiriciliği yapan Varol’un horozu, kümesine musallat olan bir tilki tarafından kaçırıldı. Tilkinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini izleyen Varol, duruma kendine has üslubuyla tepki gösterdi.

Kaynak: https://www.iha.com.tr/antalya-haberl...
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Horozunun tilki tarafından götürülmesine esprili bir dille sitem eden Varol, “Tilki kardeş, şu zavadanak götürdüğün horozun parasını zavadanak bir getir. Hasım olmayalım, kavga etmeyelim. Eğer karnın açsa söyle, sana marketten tavuk alayım, benim tavuklarımdan ne istersin?” diyerek izleyenleri güldürdü.

Horozunun tilki tarafından götürülmesine esprili bir dille sitem eden Varol, “Tilki kardeş, şu zavadanak götürdüğün horozun parasını zavadanak bir getir. Hasım olmayalım, kavga etmeyelim. Eğer karnın açsa söyle, sana marketten tavuk alayım, benim tavuklarımdan ne istersin?” diyerek izleyenleri güldürdü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kümesin önünde bekleyen tilkinin içeri dalış anı ve horozları korkutarak birini kaçırması dikkat çekerken, kaçmayı başaran bir horozun tüylerinin yolunduğu görüldü.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, kümesin önünde bekleyen tilkinin içeri dalış anı ve horozları korkutarak birini kaçırması dikkat çekerken, kaçmayı başaran bir horozun tüylerinin yolunduğu görüldü.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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gnyy

Tilki vicdan yapmıştır şimdi 😂 dayı ciddi ciddi para istedi 🤣 napsin sincap tavşan ticareti yapıp paramı kazansın hayvan 😂😂

begonvila

çok tatlı adam ya,,