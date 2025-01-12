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64 Yıldır Evli Olan Tatlı Çiftin İçimizi Sıcacık Yapan Anları!

64 Yıldır Evli Olan Tatlı Çiftin İçimizi Sıcacık Yapan Anları!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 19:20

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64 yıldır evli olan tatlı bir çift, sosyal medyada paylaşılan eğlenceli bir video ile izleyenleri gülümsetti. @baharnurtolu isimli sosyal medya kullanıcısı, babaannesi ve dedesiyle birlikte eğlenceli bir video çekmek istedi. Genç kız, çiftin geçmişine dair eğlenceli sorular sordu ve onların cevaplarını kameraya kaydetti. Tatlı çiftin içimizi ısıtan anları, sosyal medyada viral oldu.

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Videoda genç kız, dedesine "Şu an genç olsan yine de babaannemle evlenir miydin?" sorusunu sordu. Dedesi cevap vermeden önce babaannesi, "He de, he!" diyerek herkesi gülümsetti.

Videoda genç kız, dedesine "Şu an genç olsan yine de babaannemle evlenir miydin?" sorusunu sordu. Dedesi cevap vermeden önce babaannesi, "He de, he!" diyerek herkesi gülümsetti.

Daha sonra ise "Babannemle isteyerek mi evlendin?" sorusuna cevap veren dede, esprili bir şekilde "İsteyerek evlendim, beni paçamdan kaptı, bir daha da bırakmadı" dedi.

Daha sonra ise "Babannemle isteyerek mi evlendin?" sorusuna cevap veren dede, esprili bir şekilde "İsteyerek evlendim, beni paçamdan kaptı, bir daha da bırakmadı" dedi.

İşte o içimizi ısıtan anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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