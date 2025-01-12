64 Yıldır Evli Olan Tatlı Çiftin İçimizi Sıcacık Yapan Anları!

64 yıldır evli olan tatlı bir çift, sosyal medyada paylaşılan eğlenceli bir video ile izleyenleri gülümsetti. @baharnurtolu isimli sosyal medya kullanıcısı, babaannesi ve dedesiyle birlikte eğlenceli bir video çekmek istedi. Genç kız, çiftin geçmişine dair eğlenceli sorular sordu ve onların cevaplarını kameraya kaydetti. Tatlı çiftin içimizi ısıtan anları, sosyal medyada viral oldu.