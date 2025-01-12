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Tanışma Hikayelerini Şarkıya Dönüştürdü: Şarkının Sözlerini Duyan Genç Şaşkına Döndü!

Tanışma Hikayelerini Şarkıya Dönüştürdü: Şarkının Sözlerini Duyan Genç Şaşkına Döndü!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 17:21

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Yapay zeka artık hayatımızın büyük bir kısmında rol oynuyor. Neredeyse istediğimiz her şeyi yapay zeka sayesinde yapabiliyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran bu teknoloji, romantik anlara da vesile olabiliyor. Sevgilisine sürpriz yapmak isteyen @niiisaannn isimli TikTok kullanıcısı, yapay zekadan yardım aldı. Tanışma hikayelerini yapay zeka ile profesyonel bir şarkıya dönüştüren kullanıcı, bu şarkıyı sevgilisine dinleterek sürpriz yaptı.

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Sevgilisiyle tanışma hikayelerini rap şarkısına dönüştüren genç, yaptığı sürprizi sevgilisine dinletirken kameraya aldı.

Sevgilisiyle tanışma hikayelerini rap şarkısına dönüştüren genç, yaptığı sürprizi sevgilisine dinletirken kameraya aldı.

Şarkıyı ilk duyduğunda ne olduğunu bir türlü anlayamayan erkek arkadaşı, sözlere dikkat edince şarkının tanışma hikayelerini anlattığını fark etti ve ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

Şarkıyı ilk duyduğunda ne olduğunu bir türlü anlayamayan erkek arkadaşı, sözlere dikkat edince şarkının tanışma hikayelerini anlattığını fark etti ve ortaya gülümseten görüntüler çıktı.

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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