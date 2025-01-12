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Retorik Uzmanı Oğuz Benlioğlu, İlişkiyi Bitiren 5 Davranışı Sıraladı

Retorik Uzmanı Oğuz Benlioğlu, İlişkiyi Bitiren 5 Davranışı Sıraladı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 16:43

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İlişkiler bazen gözle görülmeyen küçük hatalar yüzünden sona erebilir. Retorik uzmanı Oğuz Benlioğlu, Cansu Canan Özgen'in YouTube programında ilişkilerin bitmesine yol açan 5 önemli davranışı açıkladı. Benlioğlu'na göre partneri eleştirmek, bir tarafın sürekli sessiz kalması, partnerini başkalarının önünde küçük düşürmek, eski alışkanlıkları sürdürmek ve ego problemleri, ilişkilerin temel taşlarını sarsan en büyük hatalar arasında yer alıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DEsc-h...
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Benlioğlu, özellikle partnerlerin birbirine karşı empati ve anlayışla yaklaşması gerektiğini vurgularken, ilişkilerde egonun nasıl yıkıcı bir etkisi olabileceğini de örneklerle detaylandırdı.

Benlioğlu, özellikle partnerlerin birbirine karşı empati ve anlayışla yaklaşması gerektiğini vurgularken, ilişkilerde egonun nasıl yıkıcı bir etkisi olabileceğini de örneklerle detaylandırdı.

Bu önemli açıklamalar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve paylaşılan video kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

Bu önemli açıklamalar, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve paylaşılan video kısa sürede binlerce izlenmeye ulaştı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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